RDC: des enfants soldats rendent les armes, vers la fin des conflits armés avec Tschisekedi?

La victoire imprévue du président Felix Tshisekedi aux élections de décembre 2018 en République démocratique du Congo a apaisé le conflit entre les forces gouvernementales et les milices tribales et fait naître l’espoir que la guerre sévère touche à sa fin.

L’enfant soldat Mado, âgé de douze ans, exprime son soulagement et déclare que “pour moi, la guerre est maintenant terminée”. C’était une “Yamama”, une jeune fille que son père avait convaincu de rejoindre la milice. Elle s’est battue avec la célèbre milice Kamuina Nsapu dans le centre du Kasaï, indique Telesur. La mineure s’est ensuite rendue avec deux autres enfants et plusieurs dizaines d’adultes dans la ville de Kanaga, où ils ont été reçus par le gouverneur de la région, Denis Kambayi. Les membres du groupe ont rendu leurs armes, composées de vieux fusils et de machettes, ainsi que d’amulettes protectrices. Les enfants reçoivent les amulettes lors du recrutement et on leur dit que cela les rend invincibles.

Les enfants seront transportés dans des centres du Fonds international des Nations Unies pour le secours à l’enfance (UNICEF), où ils recevront des vêtements, de l’éducation et d’autres ressources pour se réinsérer dans la société. Selon le média, Mado espère étudier pour devenir institutrice. Les milices ciblent souvent les enfants qu’elles recrutent parce que leurs familles sont incapables de les soutenir. “C’est un cercle vicieux: lorsqu’un enfant ne va pas à l’école et qu’un mouvement se crée, il le rejoint sans hésiter”, a déclaré Jules Losango, un employé de l’UNICEF travaillant au centre de réinsertion. Losango et les soldats adultes qui se sont rendus ont exprimé la nécessité d’une action gouvernementale pour offrir des opportunités de travail bien rémunérées aux familles. Il a été noté que les enfants éduqués pourraient inverser la tendance à la violence.

Un brin d’espoir

La milice Kamuina Nsapu, fortement influencée par la politique et le mysticisme, a été formée après l’assassinat d’un chef de tribu par les forces militaires en 2016. Les miliciens et les habitants de villages affligés estiment que la sorcellerie explique leur résistance aux troupes gouvernementales. Au cours des trois dernières années, 3 000 personnes ont été tuées dans le conflit. Quelque 1,4 million de personnes ont également été déplacées, et des milliers d’autres se sont enfuies en Angola. Les provinces du Kasaï, du Kasaï central, du Kasaï oriental, de Lomami, du Kwilu et de Sankuru sont les plus touchées par la catastrophe. Le président Tshisekedi est un descendant de la tribu Luba, tout comme la majorité des combattants de Kamuina Nsapu, un brin d’espoir pour la RDC qui pourrait mieux se développer s’il y avait la stabilité.