RDC: après le mariage de Vital Kamerhe avec son ex, Amida Shatur, JB Mpiana réagit

Après leur mariage coutumier célébré le 14 février 2019, jour de la Saint-Valentin, Vital Kamerhe et Amida Shatur se sont dit oui samedi dernier à la mairie. Alors que les images de cette cérémonie font les tours des réseaux sociaux et suscitent de nombreux commentaires, c’est l’avis du chanteur JB Mpiana, ex-époux de la nouvelle mariée avec qui, Amida Shatur a eu 4 enfants qui retient l’attention.

Le mariage du directeur de cabinet du nouveau Président de la RDC a suscité de vives polémique les réseaux sociaux congolais notamment à cause de la publication des photos et vidéos. En réponse à ce mariage l’artiste a publié un texte biblique sur sa page Facebook qui a été largement partagé par les internautes.

« L’Éternel est mon berger: je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi: Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, En face de mes adversaires; Tu oins d’huile ma tête, Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront Tous les jours de ma vie, Et j’habiterai dans la maison de l’Éternel Jusqu’à la fin de mes jours” a publié le chanteur JB Mpiana. Le constat est visible, il s’agit d’une partie du psaumes 23.