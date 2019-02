RCI: « Gbagbo ne m’a jamais appelé jeune homme, Bédié ne m’a jamais appelé jeune homme» dixit Soro

Dans l’après-midi de ce Lundi 18 février, Guillaume Soro était face à ses parents et amis venus de Ferkessedougou, sa ville natale pour leur faire comprendre qu’ Alassane Ouattara lui a manqué de respect en l’appelant “jeune homme”, ce qu’il n’a jamais, selon ses dires, connu avec Laurent Gbagbo ou Henri Konan Bédié. Il a ensuite levé un coin de voile sur son avenir politique.

Guillaume Kigbafori Soro, est né le 08 mai 1972 (46 ans) à Kofiplé, sous-préfecture de Diawala, dans le département de Ferkessédougou. C’est face à ses parents ressortissants de sa ville natale ”Ferkessédougou” que Guillaume Soro, s’est exprimé ce lundi 18 février 2019. Selon le site Koaci, l’orateur a dit son mécontentement contre le président Alassane Ouattara qui lui aurait manqué de respect : «Quand j’étais premier ministre de Gbagbo, honnêtement, Gbagbo m’a toujours donné de la considération et du respect… il me respectait en tant que premier ministre de Côte d’Ivoire, Gbagbo m’a jamais appelé “jeune homme”, Bédié m’a jamais appelé “jeune homme”, ils m’ont toujours considéré comme une institution de la République.»

En abordant son avenir politique et surtout s’il devrait être candidat aux élections présidentielles de 2020, le député RDR de Ferkessedougou, qui aujourd’hui prône la paix, la réconciliation et demande à rencontrer le président Laurent Gbagbo, explique qu’il ne pourra prendre de telle grande décision sans une consultation préalable des siens. Et qu’il devra se rendre dans sa ville natale pour prendre conseils : « C’est pas moi qui vais annoncer ma candidature…Si les ivoiriens veulent que je sois un jour président c’est à eux de le dire, ce n’est pas une question d’ambition personnelle, vous voulez que moi j’annonce que je sois candidat sans être allé à Ferke pour demander à mes parents et si après on veut me poursuivre qui va aller me protéger? Donc je vais aller prendre conseils auprès de mes parents ».

Et c’est pour joindre l’acte à la parole qu’un communiqué signé du porte-parole de son comité politique, Kouablan Messou, a été rendu publique ce jour, annonçant qu’il séjournera jeudi et vendredi à Ferkessedougou et qu’il se rendra le samedi (23 février, ndlr…) à Daoukro pour une rencontre avec Henri Konan Bédié.