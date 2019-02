Randonnée de la Saint-Valentin: un parc d’attractions dédié aux pénis en Corée du Sud (Vidéo)

Le 14 février, c’est la Saint-Valentin ! Une fête toujours en vogue pour célébrer l’amour. Si pour la circonstance, les roses, poèmes et autres gadgets sont prisés par les amoureux, la Corée du Sud offre, aux amoureux, un endroit idéal pour une randonnée décontractée.

Le parc Haesindang, également appelé « Pen3s Park », est un square situé sur la côte Est de la Corée du Sud. Plus exactement, il se situe dans une petite ville appelée Sinnam, à environ 20 kilomètres au sud de Samcheok dans la province de Gangwon. Le parc légendaire est remarquable pour ses douzaines de pén3s géants sculptés.

L’histoire à l’origine du Penis Park

L’histoire se passe en Corée du Sud, dans un petit village de pêcheurs où vivait une jeune femme dont le travail consistait à ramasser des algues. Un jour, son fiancé lui propose de l’emmener en barque sur un rocher éloigné de la plage, afin qu’elle puisse récolter de plus belles algues. L’amoureux met donc sa barque à l’eau et dépose la jeune femme à l’endroit voulu. Il lui explique qu’il reviendra la chercher quelques heures plus tard. Mais voilà qu’une tempête éclate et malheureusement le fiancé ne put revenir chercher sa promise. Notre pauvre ingénue mourra noyée.

Quelques temps après le drame, les pêcheurs se rendent compte qu’il y a de moins en moins de poissons… jusqu’au jour où ils n’attrapent plus rien du tout ! L’un d’eux accuse la fiancée morte (ou plutôt son fantôme) de hanter les eaux. Il explique que sa colère est sûrement due au fait qu’elle soit morte avant d’être mariée, et donc avant de connaître les plaisirs de la chair.

Des pénis pour offrandes

Dans le but de calmer la morte, les habitants du village se mettent à jeter toutes sortes d’objets de forme phallique dans l’eau… et, magie : les poissons reviennent ! Comme une offrande à la défunte fiancée, certains se mettent également à déposer des sculptures de verges près de la plage… et voici comment, de fil en aiguille, a été créé ce parc pour le moins étonnant.

L’endroit où la fille vierge est morte s’appelle le rocher d’Aebawi. L’extrémité du parc située au large abrite un petit sanctuaire dédié à l’esprit de la vierge et le parc possède une statue en bronze. Il y a environ 50 statues phall3ques exposées de différentes tailles et styles. Si certaines ont des visages et sont plus animées en apparence et plus colorées, d’autres sont des représentations exactes du pén3s humain.

Le parc est idéal pour une randonnée décontractée

En grande partie montagneuse avec beaucoup d’ombres et des bancs en forme de pénis pour pique-niquer, le parc est très fréquenté par des touristes du monde entier.