Qu’est ce qui rend la femme plus attirante ?

Les hommes sont généralement attachés à l’aspect physique de la femme, mais d’autres traits non physiques, rendent tout de même une femme attrayante auprès des hommes. Découvrez donc, neuf (9) de ces traits ou qualités, qui rendent une femme plus attirante pour un homme.

Les femmes attirantes, celles qui font battre le cœur des hommes et leur font perdre le sommeil, ne le deviennent pas par hasard. Elles le deviennent, en travaillant sur elle même, en se fouettant au plan moral et le succès auprès des hommes leur marche bien si en sus de ces qualités morales recherchées par les hommes, elles avaient déjà un peu d’atouts physiques.

L’intelligence

Une femme qui fait montre d’intelligente intéresse assez souvent les hommes. Ainsi, celles qui, bien qu’étant belles sont stupides, ne captivent pas les hommes. Par contre, celles qui font preuves d’intelligence avec un petit atout physique, emportent plus facilement le coeur des hommes. Ainsi, la plupart des hommes veulent être avec une femme intelligente et compétente dans divers domaines.

Le sourire

Une femme avec un visage toujours fermé et assombri, fait fuir les hommes. En effet, ces derniers veulent toujours être avec des femmes enthousiaste, tendre qui savent prendre la vie du bon côté, et qui sont toujours, tout sourire. Alors chères dames, gardez toujours votre sourire car il vous rend plus attirante. Votre sourire est comme la lumière du soleil qui éclaire l’homme et l’attire à vous.

Quand on ne se maquille pas

Se maquiller est une habitude chez les femmes, mais une femme avec sa beauté naturelle est plus attirante pour la plupart des hommes. Une femme sans artifice est parfois plus agréable qu’une femme qui s’affuble de tas de choses artificielles. Même si vous portez un maquillage, essayez autant que possible de paraître naturel.

L’indépendance

L’indépendance est un point culminant dans une relation aujourd’hui. En effet, Une femme trop dépendante d’un homme devient un poids de plus pour celui-ci. Ils veulent donc des femmes qui pourront se débrouiller financièrement . Et du coup, quand une femme n’a pas cette qualité, les hommes font demi-tour.

Une bonne haleine corporelle

Mes chéries, vous devrez être très regardante sur votre hygiène corporelle. Car une femme qui a une bonne odeur est généralement plus attirante. Un petit coup de parfum sur votre poignet et votre cou fera l’affaire. Une mauvaise haleine est indubitablement une assassine de l’attrait. Vous repoussez les hommes quand vous puiez et ceci est fréquent chez la femme à cause des règles et du manque de soin appropriez, surtout que ces soins demande du doigté.

De bonnes manières

Comme le dit un adage, les bonnes manières sont fait pour les hommes et non pas pour les animaux. Alors, mes chères, avoir de bonnes manières est très important. En effet, les hommes aiment les femmes qui font preuves de savoir vivre et qui se comportent dignement, aussi bien en public, qu’en privée.

La confiance

Une femme confiante attire. Ainsi, une femme avec une robe de 500f, paraîtra plus attirante qu’une femme avec un vêtement de 50.000f sans confiance. La confiance est la clé de bonne et durable relation.

L’honnêteté

L’honnêteté est un trait qui rend toute femme attirante. Les hommes veulent une femme qui sera honnête avec eux. Elle consiste à dire la vérité et à éviter la ruse avec l’homme, car lorsqu’il découvre ce vilain comportement, il peux vous fuir en dépit de l’amour qu’il porte pour vous.

Connaître ce que tu veux

Enfin, une femme qui sait ce qu’elle veut, possède un plus. Il faut être claire avec l’homme et lui exprimer ce que vous pensez et voulez de lui. En tant que femme, il est important d’avoir sa propre voix, et apprendre à exprimer son opinion.