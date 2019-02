« Que faire? Mon mari séropositif me demande des rapports s3xuels non-protégés »

Bonjour à vous. je vous contacte pour que vous m’aidez à prendre une décision. Je suis une jeune femme mariée à un homme déclaré séropositif il y a pas très longtemps. Mon mari et moi sommes chrétiens et il est même Diacre dans notre église.

Il se trouve que cela fait quelques temps que mon mari a été déclaré séropositif. Il me l’a dit et je suis également allée faire mon test et moi j’ai été déclarée séronégative par la Grâce de Dieu. Mais,dès que je lui est dit, il est devenu bizarre, colérique mais la vie a repris son cours même si plus rien ne va dans notre foyer.

En effet, ça fait maintenant près d’un mois que monsieur mon mari exige que je c0uche avec lui sans me protéger. Il me menace même de me jeter dehors. Nous avons 2 enfants. Je suis allée voir notre Pasteur pour lui expliquer la situation, mais il me dit de me soumettre à mon mari selon la Bible et que si Dieu m’a épargné, il va continuer à m’épargner même si je ne me protège pas.

Je suis très confuse et j’ai très peur. Si Dieu m’a déjà aidé en m’épargnant, pourquoi dois je maintenant m’exposer? Aidez-moi Svp par vos conseils!