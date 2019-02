PSG: entre émotion et tristesse, Neymar pleure à sa 27ème anniversaire (vidéo)

A l’occasion de la célébration de ses 27 ans lundi 04 février 2019, le footballeur brésilien s’est fondu en larme à cause de sa blessure.

Lundi soir, le joueur le plus cher de l’histoire Neymar fêtait son 27e anniversaire près des Champs-Elysées. Blessé depuis le 23 janvier 2019, au cinquième métatarsien du pied droit et absent du choc contre Manchester en Ligue des champions, le joueur n’a pas caché sa tristesse.

Lors de son discours, le constat est visible, entre émotion et tristesse, il a demandé «un nouveau métatarse» comme cadeau d’anniversaire. «C’est un jour très spécial pour moi car c’est mon anniversaire. Je traverse une phase qui est 100 % difficile dans ma vie. Pour un athlète, c’est difficile de se retrouver en béquilles. Mais je dois faire avec…» a t-il laissé entendre en larme. «Ce que je souhaitais le plus aujourd’hui comme cadeau, c’était un nouveau métatarse afin de pouvoir me battre sur le terrain et faire ce que j’aime le plus, jouer au football» a t-il ajouté.

'… O que eu mais queria de presente hoje era um metatarso novo para que eu pudesse estar dentro de campo guerreando, lutando e fazendo o que eu mais amo, que é jogar futebol'. Tamo junto, @neymarjr! pic.twitter.com/JMX7YGMQko — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) February 5, 2019

Toutefois, cette émotion n’a pas empêché Neymar de faire preuve d’un peu d’humour afin de célébrer son anniversaire en grande pompe avec ses amis et collègues.