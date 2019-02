Présidentielle 2020: le duo Gbagbo-Bédié contre Ouattara s’annonce

L’ancien président de la Côte d’Ivoire Henri Konan Bédié (1993 à 1999) et président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire , aurait désigné Jean-Louis Billon comme émissaire entre lui et l’ex-chef d’Etat ivoirien Laurent Gbagbo libéré sous conditions par la CPI en vue de la mise en place d’une plateforme de l’opposition.

Libéré sous condition par la Cour Pénal Internationale le vendredi 1ier février 2019, l’ex-chef de l’Etat Ivoirien, Laurent Gbagbo, qui passe actuellement ses jours en Belgique, attire l’attention de certaines têtes de l’opposition ivoirienne. En effet, le secrétaire exécutif du PDCI RDA, chargé de l’information, de la communication et de la propagande, Jean-Louis Billon, aurait été désigné par Bédié, pour servir d’émissaire entre lui et Gbagbo. Selon la lettre du continent, Jean-Louis Billon serait en passe d’aller rendre une visite à Laurent Gbagbo dans sa résidence de Bruxelles (Belgique), pour entamer les démarches et autres négociations auprès du FPI de Gbagbo en vue de la mise en place d’une plateforme de l’opposition.

Il y a un an, Jean-Louis Billon s’est rendu à La Haye pour une ‘’visite de fraternité, de soutien et de solidarité à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Accusés pour crime de guerre et crimes contre l’humanité, des violences postes-électorales de 2011, l’ex chef de l’Etat ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé, acquittés et libérés sous condition par la CPI, représentent deux figures de taille avec qui, il faudra pouvoir compter lors de la présidentielle prochaine en Côte d’Ivoire. »