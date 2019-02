Pourquoi devriez-vous arrêter de dormir, sous un ventilateur?

La canicule continue de battre son plein en ce moment, et du coup, dormir est très compliqué. Beaucoup optent alors pour l’utilisation du ventilateur, tout en oubliant les risques auxquels, ils s »exposent. Découvrez ces risques , ainsi que la solution, à travers cet article.

Assez de personnes préfèrent dormir, tout en laissant allumer le ventilateur, surtout en cette période où sévit la chaleur. Mais, ces derniers ignorent les risques qu’ils encourent en dormant sous ventilation artificielle. A en croire le docteur Mark Reddick , sur Sleep Advisor Magazine, lorsque le ventilateur est allumé, il fait passer de l’air en faisant bouger la poussière dans l’air, ce qui peut être très dangereux pour les personnes allergiques. « Si vous êtes sujet aux allergies, à l’asthme et au rhume des foins, cela pourrait provoquer beaucoup de problèmes « , déclare-t-il .

Il poursuit en ajoutant qu’en dehors des allergies, le ventilateur assèche également la peau , la gorge ; ainsi que les sinus. « La diffusion constante d’air sec pourrait affecter vos sinus. Et si la sécheresse est vraiment extrême, votre corps pourrait alors produire plus de mucus pour essayer de les soulager. Vous allez ainsi vous retrouver avec le nez bouché et des maux de tête « , dixit le spécialiste. Outre, tout ce qui a été sus-cité , il y a aussi des risques de crampes.

Par ailleurs, laisser allumer les ventilateurs durant le sommeil, est beaucoup plus dangereux pour les personnes âgées. Selon des chercheurs de l’Université Southwestern Center de Texas, en 2016, la température du corps de ces personnes âgées s’élève et la conséquence, c’est que le risque de problème cardiaque augmente beaucoup également. En effet, ces dernières transpirent plus que les jeunes. Du coup, le contrôle de la température de leurs corps est beaucoup moins efficace.

Mais quand la chaleur est extrême, comment s’y prendre ?

C’est simple, si vous tenez à laisser votre ventilateur allumé durant toute la nuit, il faut alors éviter de l’orienter vers, la où vous dormez. Mieux vaut privilégier également les appareils qui peuvent se programmer, comme cela, le ventilateur s’éteindra automatiquement au bout de quelques temps. Une astuce qui pourrait bien vous éviter de dormir dans un courant d’air constant !