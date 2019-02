Pour éviter la prison à vie, Tekashi 6ix9ine fait un deal avec la justice américaine

Arrêté en novembre 2018, Tekashi 6ix9ine avait ensuite été transféré dans une prison où les détenus ont l’habitude de coopérer avec les fédéraux. Le rappeur le plus controversé du moment, a aussi commencé à coopérer avec le procureur pour voir sa peine de prison allégée au maximum, et continuera à le faire.

Tekashi 6ix9ine, le musicien de 22 ans a en effet été arrêté par le FBI, dimanche 18 novembre 2018 à New York. Le rappeur américain est accusé de faire partie d’un gang violent basé à New York, ainsi que de trafic de drogue, de vol à main armé et de port d’armes.

6ix9ine plaide coupable et devient un informateur

Un juge de Manhattan a estimé que 6ix9ine pourrait écoper d’une peine minimale de 32 ans dont 25 ans pour sa participation présumée à un gang, mais les faits sont assez graves pour qu’il passe le restant de ses jours en prison, selon TMZ. Après avoir plaidé coupable pour racket, conspiration, infractions concernant des armes à feu et trafic de narcotique, Tekashi 6ix9ine semble avoir passé un deal avec le gouvernement fédéral pour voir sa peine de prison allégée au maximum.

D’après les informations de TMZ et de Daily News, le musicien aurait obtenu un accord avec les autorités fédérales américaines le 23 janvier dernier. Depuis cette date, trois autres individus ont été inculpés dans le cadre de cette vaste enquête. On ignore quelle peine de prison il risque à présent. Quoiqu’il en soit, il faudra patienter vu que la sentence sera connue le… 24 janvier 2020.

6ix9ine membre d’un gang violent basé à New York

De son vrai nom Daniel Hernandez, le rappeur de 22 ans a été interpellé avec quatre autres de son entourage dont son ex-manager Kifano Jordan alias Shottie. Le rappeur est visé par dix-sept chefs d’accusation, dont trafic de drogue, vol à main armé et de plusieurs fusillades en avril et juillet 2018, et de possession d’un fusil d’assaut AR-15.

Ces arrestations résultent d’une enquête fédérale débutée il y a cinq ans, selon le procureur. « Les membres de cette association ont promu et célébré la conduite criminelle du gang, à savoir la distribution de stupéfiants, les actes de violence et l’utilisation d’armes à feu, dans la musique et sur les réseaux sociaux », lit-on dans l’acte d’accusation. Les objectifs du gang comprenaient la préservation et la protection de son pouvoir, de son territoire et de ses profits par des actes impliquant le meurtre et des menaces de violence. »