Peut-on être franc-maçon et chrétien ? l’avis d’un théologien

Est-il possible de concilier son appartenance à une loge, même d’obédience déiste, et se réclamer chrétien ? L’ avis d’un théologien.

La franc-maçonnerie se définit comme une association internationale, de caractère mutualiste et philanthropique, de nature initiatique et ésotérique. Selon Wikipédia, le terme franc-maçonnerie désigne un ensemble d’espaces de sociabilité sélectifs, dont le recrutement des membres est fait par cooptation et pratique des rites initiatiques se référant à un secret maçonnique et à l’art de bâtir. Alors que le chrétien est un nom donné à quelqu’un qui professe la foi en Jésus-Christ. Et à Wikipédia d’ajouter qu’un chrétien est une personne qui adhère à la religion issue de Jésus de Nazareth, le christianisme, et suit son enseignement rapporté par les Évangiles.

Si c’est deux thèmes sont ainsi définis, il reste à se poser la question : Peut-on être franc-maçon et chrétien ? le site regards protestants nous aide à avoir la réponse auprès d’un théologien.

L’avis d’un théologien

Il est difficile, de l’extérieur, d’avoir une vision claire de la nature de la franc-maçonnerie. Son caractère initiatique rend forcément opaque l’appréhension de sa nature réelle. Toutefois, l’adhésion à la franc-maçonnerie et la foi au Dieu de l’Évangile semblent incompatibles, que la loge soit déiste ou pas.

D’abord, la spiritualité maçonnique est ésotérique. Le Dieu de l’Évangile s’est révélé aux Hommes, par la torah, les prophètes, Jésus Christ, et continue d’éclairer l’Église par l’Esprit Saint. En revanche, la spiritualité maçonnique appelle à puiser à l’intérieur de soi une connaissance secrète transmise par initiation. L’autorité du franc-maçon n’est pas la Bible comme ensemble de textes révélés par Dieu, mais un savoir à découvrir par l’appropriation de rituels et de symboles, qui peuvent être tirés de la Bible, mais comme simple outil.

Ensuite, être franc-maçon situe dans une fraternité qui peut entrer en contradiction avec l’obéissance chrétienne. Si on entre en franc-maçonnerie par cooptation, l’évangile s’adresse à tous ; s’il y a des étapes dans le développement de la foi chrétienne, l’Évangile est disponible pour tous les Hommes (Romains 1,16). Comment un chrétien pourrait-il conserver jalousement un savoir ? De plus, le franc-maçon est lié par un serment à ses frères de loge.

Que faire si l’Esprit Saint appelle à agir à l’encontre d’engagements maçonniques ?



Enfin, il y a en franc-maçonnerie une hiérarchie spirituelle en fonction du degré d’élévation. On est loin de l’égalité du corps de Christ (1 Corinthiens 12, 4-26) et de l’amour chrétien (Philippiens 2,3).

Enfin, la franc-maçonnerie se présente elle-même comme une association philosophique et philanthropique. Elle a ainsi, en quelque sorte, vocation à être « sel de la terre et lumière du monde » (Matthieu 5, 13-14)… mais la base philosophique qui détermine la philanthropie n’est pas le respect des révélations de Dieu, mais des valeurs de l’humanisme… Croire au Dieu de l’Evangile implique d’obéir aux commandements de Dieu (1Jean 5,3), tandis que la franc-maçonnerie prétend à l’autonomie de l’Homme selon la philosophie humaniste, qui est, à plus d’un titre, en tension voire en contradiction avec la foi chrétienne.