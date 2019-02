Paul Pogba: des révélations sur son intimité et son bébé

En prélude au prochain match du PSG contre Manchester United, prévu pour la semaine prochaine, le Parisien a interrogé des proches du footballeur Paul Pogba. Ces derniers ont fait des révélations sur l’intimité du champion du monde, et aussi sur son tout jeune bébé.

Paul Pogba, 25 ans, et champion du monde de football n’est pas l’homme qui a tendance à se dévoiler facilement. Discret sur sa vie privée, personne ne pouvait dire avec exactitude de quel sexe est son jeune bébé qui’il a eu avec Maria Salaues et il a fallu attendre qu’un de ses coéquipiers fasse une petite boulette, pour apprendre qu’il était devenu papa. A en croire le magazine Voici, il a également fallu que ses proches soient poussés à rompre le silence, pour faire connaître le sexe du nouveau né. Et c’est finalement chose faite, dans un long dossier consacré à Paul Pogba dans le Parisien ce week-end.

A lire aussi : Accusé d’agression sexuelle, Koffi Olomidé attendu devant la justice française

D’après les proches du joueur, cité par le parisien, Paul Pogba et sa compagne évitaient les apparitions communes « encore moins, depuis la naissance de leur petit garçon ». Le média rapporte que Yeo Moriba, la maman de Paul Pogba rend visite à son fils une fois par semaine et qu’elle est très fière de ses réussites. A l’en croire, c’est la deuxième fois qu’elle est grand-mère, après la naissance de la fille de Florentin (le frère aîné de Paul, ndlr) il y a un an et demi. « Paul est heureux, bien sûr. Il est heureux dans sa vie, heureux sur le terrain, et cela se voit. Les derniers mois n’ont pas été faciles. Il a été mis de côté parfois par son entraîneur, mais il n’a rien dit. Il est resté fort dans sa tête. Nous sommes comme ça dans la famille », a-t-elle témoigné avec fierté.