Oswald Homeky: « Aucun ministre de la culture au Bénin ne fera ce que j’ai fait »

Le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports a entamé depuis quelques jours, une tournée nationale à la rencontre des artistes et acteurs culturels. C’est dans ce cadre qu’il s’est rendu à Djakotomey dans la journée du samedi 02 février 2019 pour échanger avec les artistes de la localité sur les actions qu’il mène depuis sa nomination pour l’émergence du secteur culturel.

Oswald Homeky, Ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports a décidé de rompre avec le confort de son bureau pour aller à la rencontre des artistes dans les quatre coins du pays. L’objectif du numéro 1 de la Culture est de présenter les actions déjà menées et celles qui restent à mettre en oeuvre pour le développement culturel du Bénin. Mais aussi, cette tournée servira de cadre pour recenser les difficultés des acteurs culturels.

Au cours de l’étape de Djakotomey, le Ministre a fait son bilan à mi-parcours afin d’exposer les efforts qu’il fournit depuis sa prise de service. Selon ses propos rapportés par Les Démocrates – MC TV, il a mis la barre suffisamment haut. Pour lui, aucun ministre de la culture au Bénin ne pourra réaliser le résultat qu’il comptabilise actuellement à son actif. « Aucun ministre de la culture au Bénin ne fera ce que j’ai fait..il n’y a pas de doute…personne n’aura mes performances en terme de culture et sport… Je n’en vois aucun en ce moment…déjà combien de stades sont en construction dans les communes du Couffo et ailleurs déjà ! On va construire une académie pour vous cette année », a-t-il déclaré.

Les actions qu’il met à son actif…

De façon concrète, le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports énumère plusieurs actions menées par son équipe. Il s’agit entre autres de la prise en charge par le programme Assurance – Maladie; la requalification du personnel; la dématérialisation du système de collectes des redevances; la rationalisation des charges de fonctionnement et de la création d’un fond social des artistes; la détection, la formation et la promotion des talents.

Oswald Homeky pour la promotion de l’identité culturelle Adja…

Le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports entent oeuvrer pour la promotion de la culture Adja. Pour parvenir à ses fins, il compte organiser des retrouvailles festives comme comme cela se fait avec les autres régions du pays. Il s’agit par exemple de la Gani, Nonvitcha, Ouémèxé et bien d’autres fêtes qui réunissent les fils et filles des localités concernées. « Je ne suis par dans les discours, cette fête que j’envisage pour les Adja aura beaucoup plus une connotation et identité culturelle. Ce qui est aussi important pour nous au Bénin afin d’éviter les rythme musicals tels que le Soyoyo de s’éteindre, c’est la promotion de l’identité musicale béninoise », a-t-il affirmé.