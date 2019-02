« On écoute les téléphones de tout le monde »: d’inquiétantes révélations de Guillaume Soro

A tort ou à raison, de nombreuses personnalités politiques ivoiriennes se plaignent d’être mises sur écoute. Guillaume Soro, quelques jours après avoir annoncé sa démission de son poste de président de l’Assemblée nationale, est revenu sur le sujet.

Vendredi 08 Février, Guillaume Soro annonçait sa démission du poste de président de l’Assemblée nationale de la Côte d’Ivoire. Quelques jours plus tard, l’ancien patron de la rébellion ivoirienne, alors qu’il recevait, samedi 16 février 2019, des cadres de son fief électoral de Ferkessédougou a fait une grave révélation sur ces rumeurs sur les écoutes téléphoniques de personnalités ivoiriennes.

« La politique n’a rien à voir avec le lien de parenté et de fraternité. Parce que parmi vous ici je suis sûr il y a certains qui sont RHDP, d’autres sont FPI, d’autres sont PDCI », a déclaré Guillaume Soro rapporté par Ivoirsoir.

« Militer dans un parti, chacun est libre. Donc, on ne devrait pas vous maltraiter à cause de moi, ça aussi c’est pourquoi je fais attention », a indiqué l’ex-président de l’Assemblée nationale. Et il dit pourquoi. « Parce qu’il y a des cadres quand ils vont venir ici… Ou bien ils vont m’appeler maintenant. Comme on écoute les téléphones de tout le monde, (on risque de dire) ah, lui-là il a parlé à Guillaume Soro renvoyez-le. Ah, lui-là il l’a appelé, renvoyez-le ».

Qui a autorisé ces écoutes ? Serait-elles illégales ou simplement n’ont-elles que pour objectif la sécurité nationale ou la prévention du terrorisme et de la criminalité organisée ?

Cela nécessite l’ouverture d’une enquête pour le respect des droits démocratiques de liberté des citoyens.