Offset partage une vidéo de Cardi B en train d’accoucher… Regardez

Le couple Cardi B-Offset fait régulièrement parler de lui ! Il faut dire que les deux tourtereaux mélangent souvent vie personnelle et vie professionnelle. Pour promouvoir son prochain album, Offset a partagé une vidéo datant de juillet dernier, de sa femme Cardi B, en train d’accoucher.

Le 22 février prochain, Offset va dévoiler son premier album solo dans les bacs. La star de Migos a utilisé un clip filmé à l’hôpital, dans lequel, on peut voir sa femme en train d’accoucher de leur fille, née le 10 juillet 2018. L’interprète de ‘Bodak Yellow’ peut être entendu en train de crier, tout en accouchant de son premier enfant.

Aux côtés du clip Instagram, le rappeur a écrit: « A L B U M : 2-22-19 D O C U M E N T A R Y: 2-22-19 ».

Dans le clip, on peut également voir Offset en plein studio d’enregistrement et en FaceTime avec son fils, dans une voiture. L’album solo devait originalement sortir le 14 février, mais ce dernier avait été repoussé après la séparation de Cardi et Offset.

L’opus devrait revenir sur l’accident d’Offset datant de mai dernier et sur son mariage

Il a récemment déclaré: « Je ne parle beaucoup de Pateks et Lambos parce que ce n’est pas important. (…) Ils vont l’écouter durant deux jours puis c’est tout. Alors que ça, ça peut durer et les gens peuvent le ressentir… Je veux vraiment que mon album soit une playlist et pas un opus, parce qu’une playlist est constamment jouée pour les mouvements, les exercices, et différentes choses. »

Le jour de la sortie de la vidéo, Cardi a été rejointe sur scène, par son mari, lorsqu’elle est allée accepter son prix du Meilleur Album Rap, lors de la cérémonie des Grammy Awards.