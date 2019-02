Noah Centineo, Kendall Jenner et A$AP Rocky , nouvelles égéries de Calvin Klein (photo)

Calvin Klein a lancé sa nouvelle campagne à l’approche du printemps. L’acteur Netflix Noah Centineo , Kendall Jenner ainsi que le rappeur A$AP Rocky, font parties des nouvelles égéries qui participent à cette campagne.

En ce moment où la planète Mode pleure la mort du grand couturier Karl Lagerfeld , Calvin Klein est passé au lancement d’une nouvelle offensive dans la guerre des égéries. Les bombes Netflix Noah Centineo, Kendall Jenner et son ex petit ami A$AP Rocky, déshabillés, provoquent un pic de chaleur…

La marque américaine Calvin Klein , dont le directeur artistique, le créateur Raf Simons a quitté sa fonction , vient une fois encore de se démarquer. Elle a dévoilé les images de sa campagne printemps 2019, pour les lignes “Calvin Klein Jeans” et “Calvin Klein Underwear” et lors de cette campagne, Glen Luchford qui est l’auteur a immortalisé les ambassadeurs Noah Centineo, Kendall Jenner, A$AP Rocky et le chanteur Shawn Mendes. Ces derniers étaient tous vêtus des nouveaux jeans et sous-vêtements “Calvin Klein“.

Par ailleurs, il faut noter que Kendall Jenner et A$AP Rocky sont des visages familiers au sein de la maison. Mais Noah Centineo , par contre, vient de faire ses premiers pas. L’acteur de 22 ans et héros des films “To All the Boys I’ve Loved Before” et “Sierra Burgess Is a Loser” découvre donc le rôle d’égérie de mode. Cette année, il sera à l’affiche de plusieurs longs métrages. Il partagera notamment l’affiche de Charlie’s Angels avec Kristen Stewart, Elizabeth Banks (également réalisatrice) et Djimon Hounsou.