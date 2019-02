Nigéria : sécurité, économie et corruption, les nouveaux défis de Buhari après sa victoire

Le président nigérian Muhammadu Buhari a remporté un second mandat à la tête du Nigéria après des élections entachées de retards, de problèmes logistiques et de violences. Il obtient 56% des voix, contre 41% pour Atiku son principal challenger pour la course.

“Muhammadu Buhari de l’APC, ayant satisfait aux exigences de la loi et obtenu le plus grand nombre de voix, est déclaré vainqueur”, a déclaré Mahmood Yakubu, président de la Commission électorale nationale indépendante (INEC), au petit matin de ce mercredi. Après l’annonce de sa réélection par la commission électorale, le président Muhammadu Buhari s’est adressé à ses militants au siège de campagne de son parti, le parti All Progressive Congress (APC) à Abuja, la capitale, il a promis de s’attaquer à ces problèmes que représentent la relance de l’économie et surtout la lutte contre les insurgés islamistes de Boko Haram. “La nouvelle administration intensifiera ses efforts en matière de sécurité, de restructuration de l’économie et de lutte contre la corruption”, a déclaré Buhari après avoir été déclaré vainqueur. Il a exhorté ses partisans à “ne pas jubiler ou humilier” l’opposition.

Un message sur le fil Twitter de Buhari montrait une photo de lui faisant signe aux partisans et un simple message «4 + 4» alors qu’il entamait son deuxième mandat de quatre ans. Le président a obtenu 15,2 millions des voix contre les 11,3 millions d’Atiku. Le taux de participation aux élections a été de 35,6%, a annoncé la commission électorale, contre 44% à l’élection présidentielle de 2015. Les partisans de Buhari se sont réunis au siège du parti pour célébrer, beaucoup d’entre eux tenant des drapeaux et dansant. «En tant que jeune Nigérian, je pense que c’est la voie à suivre pour notre pays et pour ma génération et c’est pourquoi nous avons choisi de le ramener pour la deuxième fois», a déclaré un partisan de Buhari.

L’opposition rejette les résultats

Osita Chidoka, représentante du PDP et de son candidat défait, Atiku, a répété la position du parti selon laquelle il n’accepterait pas le résultat des élections. “Nous allons explorer toutes les options, y compris la conviction que le processus juridique au Nigeria est l’un des moyens de résoudre les problèmes”, a-t-il déclaré. Le parti de Buhari a déclaré que l’opposition tentait de discréditer les résultats de l’élection de samedi. Les accusations ont intensifié les tensions dans un pays où les six décennies d’indépendance ont été marquées par de longues périodes de régime militaire, de coups d’État et de guerres sécessionnistes. Des observateurs de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, de l’Union africaine et des Nations Unies ont appelé toutes les parties à attendre les résultats officiels attendus plus tard cette semaine avant de porter plainte.

Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix au pays est déclaré vainqueur dans la mesure où il dispose d’au moins un quart des voix dans les deux tiers des 36 États du Nigeria et de la capitale, Abuja. Sinon, il y a un second tour. Buhari a obtenu suffisamment de voix pour répondre aux deux exigences. Les analystes avaient prévu une course difficile pour Buhari, mais sa victoire confortable a couronné un revirement remarquable. Buhari, âgé de 76 ans, a pris ses fonctions en 2015 et a sollicité un second mandat avec des promesses de lutte contre la corruption et de refonte du réseau routier et ferroviaire en difficulté du Nigéria. Atiku, 72 ans, avait annoncé son intention de doubler la taille de son économie pour atteindre 900 milliards de dollars d’ici 2025, de privatiser la société pétrolière d’État et d’élargir le rôle du secteur privé. Le vote a eu lieu après un retard d’une semaine qui, selon la commission électorale, était dû à son incapacité à obtenir des bulletins de vote et des feuilles de résultats dans toutes les régions du pays.

Des violences et “de graves carences opérationnelles”

L’événement, le plus grand exercice démocratique d’Afrique, a également été marqué par la violence avec au moins 47 personnes tuées depuis samedi, selon la Situation Room, une organisation de surveillance reliant divers groupes de la société civile. Certains décès sont dus à des affrontements entre des groupes alliés des principaux partis et de la police suite au vol d’urnes électorales et à des allégations de fraudes électorales. La police n’a pas encore fourni le bilan officiel des victimes. Dans son allocution, M. Buhari a déclaré qu’il était attristé par les pertes en vies humaines au cours des élections et a félicité les agences de sécurité nigérianes pour leur travail “aussi sévèrement sollicité qu’elles ne le sont”.

Plus de 260 personnes ont été tuées depuis le début de la campagne électorale en octobre. Jusqu’à présent, le bilan est moins élevé que lors des précédentes élections, mais les pires violences se sont déjà produites après l’annonce des résultats. Le vote a également été affecté par des problèmes de lecteurs de cartes à puce authentifiant les empreintes digitales des électeurs. Ce qui a obligé les organisateurs à reporter le vote dans un petit nombre de circonscriptions sur dimanche. Les observateurs américains ont déclaré que le retard d’une semaine dans la tenue des élections avait porté atteinte à la confiance du public dans le processus et avait probablement réduit le taux de participation électorale de samedi, tandis que l’Union européenne a déclaré que le vote était entaché par “de graves carences opérationnelles”.