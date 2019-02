Nigéria – Report des élections: la réaction d’ Atiku Abubakar, principal adversaire de Buhari

Atiku Abubakar, candidat à la présidentielle, issue du Parti populaire démocratique (PDP), a déclaré que, le report des élections traduit un acte de désespoir, de la part de l’administration dirigée par le Congrès All Progressives (APC) de son challenger Muhammadu Buhari.

Selon Atiku, l’APC fera tout pour « éviter son rejet par les Nigérians ». Il a réprimandé le président Muhammadu Buhari pour ce report, notant que l’administration avait plus que suffisamment de temps pour se préparer. «Comme vous le savez, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé un report des élections au 23 février et au 9 mars respectivement. L’administration Buhari a eu suffisamment de temps et d’argent pour se préparer à ces élections et le peuple nigérian était prêt à assumer ses responsabilités civiques en votant lors des élections prévues plus tôt pour le samedi 16 février 2019 » a déclaré Atiku.

Il accuse le gouvernement de vouloir « priver les électeurs nigérians de leurs droits, afin que le taux de participation soit bas par rapport à la date fixée ». L’homme du PDP profite donc de son message, pour appeler les citoyens nigérians à « contrecarrer leurs projets » en se rendant en nombre encore plus important samedi 23 février et samedi 9 mars aux urnes. « Sachant que le peuple nigérian est déterminé à les rejeter, ils sont désespérés et feront tout ce qui est en leur pouvoir, pour éviter leur rejet par le peuple nigérian. Leur plan est de provoquer le public, dans l’espoir d’une réaction négative, puis de l’utiliser comme une excuse, pour d’autres actes antidémocratiques », dénonce Atiku.

« Ne réagissez pas à cette provocation avec de la colère, de la violence ou toute action susceptible d’être exploitée par ceux qui ne souhaitent pas la tenue de cette élection. Restez calme. Nous allons surmonter cela ».

Cependant, il a appelé les Nigérians à faire preuve de patience et à ne pas se décourager. « Nous avons toléré la mauvaise administration de ce gouvernement pendant quatre ans. Nous pouvons prolonger notre tolérance de quelques jours supplémentaires et leur donner notre verdict via nos votes », a-t-il poursuivi, avant d’appeler à la culture de la paix et au respect des lois dans le pays.

«Maintenez la paix et respectez la loi. Ne réagissez pas à cette provocation avec de la colère, de la violence ou toute action susceptible d’être exploitée par ceux qui ne souhaitent pas la tenue de cette élection. Restez calme. Nous allons surmonter cela. Vous pouvez reporter une élection, mais vous ne pouvez pas reporter votre destin. Frustrer ceux qui ne veulent pas que ces élections se tiennent en se présentant en très grand nombre. C’est le meilleur antidote à leurs projets », a conclu le principal adversaire de Buhari. Notons que ces élections dont la présidentielle qui devrait se dérouler ce samedi 16 février 2019, a été reportée d’une semaine, pour des raisons logistiques a-t-on appris.