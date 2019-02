Nigéria: report de l’élection présidentielle

Au Nigéria, l’élection présidentielle initialement prévue pour se tenir ce jour 16 février 2019 n’aura plus lieu. Ainsi en a décidé la Commission nationale électorale indépendante qui a annoncé la nouvelle à l’issue d’une réunion tenue en urgence tard dans la nuit.

Les 84 millions d’électeurs attendus aux urnes ce samedi 16 février 2019 devront encore patienter pendant une semaine. Selon le communiqué de la Commission nationale électorale indépendante, la présidentielle et les législatives se tiendront le samedi prochain, 23 février 2019. Pour justifier ce report in extremis le président de la commission électorale évoque un souci de crédibilité du scrutin. « Pour pouvoir garantir la tenue d’élections libres, justes et crédibles, organiser le scrutin comme il était convenu n’est plus possible », a-t-il annoncé.

Cette décision n’est pas du goût des deux principaux partis en compétition. Les deux camps ont en effet condamné le report des élections en appelant la commission à jouer convenablement son rôle avec impartialité. Selon les informations rapportées par BfmTv, le parti au pourvoir a exprimé sa déception face à la décision de report en demandant à la commission électorale de rester « impartial ». Du côté de l’opposition, Abukakar Atiku dénonce une provocation et invite ses partisans au calme.