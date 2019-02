Nigéria: l’UA donne son appréciation du déroulement de la présidentielle

Les élections nigérianes se sont déroulées dans un climat généralement pacifique, a déclaré lundi 25 février, le chef de la mission d’observation de l’Union africaine, dans son premier commentaire public sur le report de l’élection présidentielle samedi.

Selon des analystes, l’élection présidentielle opposant le président Muhammadu Buhari à l’homme d’affaires et ancien vice-président Atiku Abubakar sera le plus serré du Nigéria, depuis la fin du régime militaire en 1999. L’enjeu est le leadership du premier producteur de pétrole d’Afrique, un pays doté de la plus grande économie du continent, dont la bataille de plus de dix ans, contre des militants islamistes concentrée dans le nord-est du pays, est essentielle à la stabilité régionale. Les premiers résultats étaient attendus lundi, mais il était difficile de savoir, quand un gagnant serait déclaré. Un scrutin crédible et relativement calme, ouvrirait un nouveau chapitre de l’histoire politique mouvementée du Nigéria, où près de six décennies d’indépendance ont été ternies par les coups d’Etat, la corruption endémique et des mouvements sécessionnistes. «Les élections de 2019 se sont déroulées dans un climat généralement pacifique», a déclaré le chef de la mission d’observation de l’UA, Hailemariam Desalegn, ancien Premier ministre éthiopien.

Trente-neuf personnes ont été tuées dans des violences électorales, ont déclaré dimanche des groupes de la société civile. La plateforme, qui regroupe plus de 70 groupes de la société civile, a fait état de 39 décès après le vote de samedi. Lors des élections précédentes, le nombre de morts a été plus élevé, mais la plupart des troubles se produisent généralement après l’annonce des résultats. «Depuis le début des campagnes en octobre 2018, plus de 260 personnes ont trouvé la mort», a déclaré aux journalistes, Clement Nwankwo, responsable de la salle de crise, qui compte 9 000 observateurs.