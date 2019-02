Neymar ou 27 ans d’audace capillaire (photos)

Quand nous nous rendons chez le coiffeur le plus souvent, on se tâte avec plusieurs questions sur la forme qu’on pourrait donner à nos cheveux. Comme par exemple : est-ce qu’on fait raccourcir ses pointes ? est-ce qu’on ne changerait pas notre raie de côté ou, est-ce qu’on ne tenterait pas la frange ou un léger éclaircissement tout en nuance. Ce choix étant difficile, certaines personnes finissent par adopter un mode standard de coiffure, alors que la star du football brésilien, Neymar Jr, qui fêtera ses 27 ans ce 5 février, a décidé de tout tenter sur sa forme capillaire.

Neymar da Silva Santos Júnior dit Neymar Jr., plus couramment appelé Neymar, est né le 05 février 1992 à Mogi das Cruzes. Brésilien et footballeur international, il évolue au poste d’attaquant au Paris Saint-Germain, et pour l’équipe nationale du Brésil, dont il est le capitaine depuis le 04 septembre 2014.

Selon les informations relayées par le site français ELLE, le joueur du PSG, fête ce 05 Février 2019, ses vingt-sept-ans de vie sur cette terre et a vraiment tout essayé sur les formes capillaires avec des styles hors du commun mais propre à la star. Vous pouvez y voir en image quelques unes de ces coupes qui aujourd’hui sont vraiment admirées et rentrent dans les tendances : l’ultra court, le long, le frisé, le wavy, le raidi, le rouge, le jaune, le naturel, le mulet, le déstructuré, le mou, le pointu etc…

FREE STYLE

Lion King

TEKTONIK

BLOND LISSE

UN PETIT DÉGRADÉ POUR LA COUPE DU MONDE-2014

EN MODE BOY’S BAND

BLOND PLATINE AVEC LE BARÇA

SOBRIÉTÉ EN 2017

SON LOOK SPÉCIAL COUPE DU MONDE 2018 (C’EST UN GRAND NON)

COURT DEVANT, TRÈS LONG DERRIÈRE

Le V de la victoire

Alors bon anniversaire à lui et chapeau bas pour ce festival de cheveux grâce auquel on ne s’ennuie pas et inspire plus d’un.