New York: qui a payé la chambre d’hôtel de Meghan Markle à 57 000 dollars la nuitée ?

Meghan Markle a quitté le palais royal britannique pour rejoindre sa terre natale mercredi 20 février 2019, et célébrer sa baby shower, auprès de ses plus proches amies. A l’occasion, elle a logé dans une chambre d’hôtel de 57 000 dollars la nuitée .

Qui a payé la chambre d’hôtel à 57 000 dollars la nuitée, de la duchesse Meghan Markle ? La femme du prince Harry avait vu les choses en grand. Au total, plus de 430 000 dollars auraient été investis dans sa baby shower, selon le Dailymail. D’après la famille royale, les volontés de Meghan Markle ont été respectées et comme réclamé par la Cour, ce n’est pas Meghan Markle qui s’est chargée de régler l’addition. En effet, Meghan a été invitée par plusieurs amis et ses frais ont été pris en charge par ses richissimes amies du showbusiness.

A lire aussi : New York: enceinte, Meghan Markle berce son futur bébé royal

Amal Clooney a réglé la note de son jet privé à 200 000 euros, son amie Serena Williams, elle aussi, a mis la main au portefeuille selon le magazine Tatler pour payer sa chambre au Mark Hotel, estimée à plus de 57 000 dollars. Il s’agit d’une suite baptisée Castle in the Sky (château dans le ciel) d’une taille de plus de 1 000m2, dont elle a su bien profiter pour célébrer sa baby shower .