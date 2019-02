New York: enceinte, Meghan Markle berce son futur bébé royal

La duchesse Meghan Markle est actuellement à New York pour célébrer son futur bébé. Alors qu’elle quittait l’hôtel pour le musée d’art, elle a été aperçue en train de bercer son bébé.

Meghan Markle, une femme enceinte, a caressé sa grossesse lorsqu’elle quittait son hôtel à New York. A l’occasion, la duchesse de Sussex portait un ensemble entièrement noir, alors qu’elle quittait l’hôtel Mark pour se rendre au musée d’art de Met Breuer. Après sa visite au musée, Meghan a été rejointe par Abigail Spencer, son ami et ancien co-vedette des costumes, au Surrey. Avant le retour de la duchesse, des paquets de belles roses avaient déjà été livrés à l’Hotel.

A en croire une image publié par le tabloïd, le camion de livraison déchargeait une série de bouquets à New York et le personnel de l’hôtel les transportait à l’intérieur de l’hôtel The Mark, où les chambres coûtaient 620 £ et les suites atteignaient près de 75 000 £ la nuit.

Par la même occasion, des tables plus petites ont également été repérées, mettant en vedette des fleurs printanières colorées et un paquet censé contenir un berceau comme cadeau au bébé de Meghan. Notons que c’est la première visite de Meghan à New York depuis son mariage avec le prince Harry en 2018. “Le voyage est une belle occasion de retrouver ses amis et de passer du temps dans une ville qu’elle aime. Ce sera la dernière fois que beaucoup d’entre eux verront Meg jusqu’à la naissance du bébé, il est donc agréable de partager des moments précieux” rapporte une source. Aussi confie t-elle: “Meg rentrera chez elle rafraîchie et détendue et avec de nombreux nouveaux vêtements pour bébé.”