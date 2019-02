Mort d’Emiliano sala: l’entraîneur de Nantes, Vahid Halilhodzic, fond en larmes en conf de presse (Vidéo)

« C’est une vérité terrible, injuste », a déclaré vendredi l’entraîneur du FC Nantes Vahid Halilhodzic. « On avait toujours gardé espoir mais on savait que finalement c’était mince, presque une illusion, utopique », a ajouté l’entraîneur, qui s’est présenté seul à la conférence de presse, avant le match, contre Nîmes, dimanche. « Pour la famille d’Emiliano et du pilote c’est une chose quand même terrible », a ajouté M. Halilhodzic.

"Do you think it was because No9 was your position as well?" – @FCNantes manager Vahid Halilhodzic cries when talking about #EmilianoSala's death. Follow it live here: https://t.co/T1qEKgBHno pic.twitter.com/GDlmKrYiEC — Sky News (@SkyNews) February 8, 2019

Très proche de l’attaquant depuis son arrivée au club en octobre, Coach Vahid a rendu « hommage à quelqu’un qui va laisser une trace éternelle dans ce club avec son comportement, sa modestie, pas seulement comme joueur, mais comme homme. Il a fait l’unanimité partout ».

Dans la matinée, le club de Ligue 1, avait annoncé sa décision de retirer des terrains le maillot numéro 9, porté par Emiliano Sala.

« Avant l’entraînement, on va faire une petite cérémonie, dignement et modestement comme il était. Après, est ce qu’on pourra travailler ou non ? C’est autre chose », a-t-il ajouté au sujet de la séance qui doit démarrer à 15H00.

Sala avait disparu en avion le 21 janvier, au-dessus de la Manche, alors qu’il rejoignait le club de Cardiff avec lequel, il avait signé, avec également le pilote David Ibbotson à bord de l’appareil.

La carcasse avait été localisée dimanche et un corps trouvé à son bord, avait été remonté mercredi. Jeudi soir, les autorités policières britanniques ont confirmé qu’il s’agissait bien du corps de l’attaquant argentin de 28 ans.