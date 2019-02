« Montre-moi un sein »: Anthony Martial en mode “drague” avec son ex Samantha (vidéo)

Anthony Martial, n’a visiblement pas eu sa dose. Il y a quelques mois, Mélanie Da Cruz faisait face à une terrible annonce. En effet, la presse anglaise révélait que son compagnon Anthony Martial l’avait trompée. Et ce, alors qu’elle attendait leur premier enfant. Aussi, une prénommée Malika Semichi a dévoilé à The Sun qu’elle avait fréquenté le footballeur. Alors que sa compagne se trouvait à 8 mois de grossesse.

Elle révélait alors au journal The Sun : « Il m’a harcelée pour un rendez-vous. Il souhaitait que je vienne le voir à Manchester, afin que personne ne soit au courant. Et il avait tellement peur que sa petite amie le découvre ».

Plus tard, des photos très compromettantes venaient appuyer les propos de cette jeune mannequin de 20 ans. Mélanie Da Cruz a alors préféré s’éloigner de lui pendant un temps. Depuis quelques semaines, beaucoup soupçonnent le footballeur et Mélanie Da Cruz de s’être remis ensemble, mais l’accalmie n’aura pas duré longtemps…

Depuis le début de sa relation avec Anthony Martial, Mélanie Da Cruz, livre une bataille sans fin avec Samantha, ex de son compagnon et mère de sa fille. En effet, Mélanie Da Cruz sait très bien, qu’elle était dans la même position que Malika Semichi, lorsque Anthony Martial était encore en couple avec Samantha.

Mais, la situation a en fait dérapé après que Mélanie ait dévoilé un document concernant Samantha, sur les réseaux sociaux. Ne comprenant pas et surtout, n’acceptant pas d’être humiliée, la jeune femme décide de lui mettre la pression, en assurant disposer d’une vidéo compromettante au sujet de son compagnon, Anthony Martial…

vidéo de trop de Samantha, ex petite amie d’Anthony Martial ?

Cette vidéo est en fait, une conversation qu’elle a pu avoir avec le joueur via FaceTime. « Je t’invite à venir chez moi à mon domicile dont tu connais l’adresse parfaitement » lance ainsi Samantha à Mélanie, afin qu’elle puisse venir voir la fameuse vidéo d’elle-même, chose que bien évidemment elle refusera.

Anthony Martial c’est un gros pervers narcissique!! Après le « montre moi ton trou du cul » mnt c’est « montre moi un sein » et il a le culot de lui faire du chantage avec le « et on verra ». Mélanie qui faisait la folle, qu’elle ose ouvrir sa grande bouche sur Samantha. pic.twitter.com/9UYg5CrXXe

— L00K AT ME NOW 🇨🇩 (@PNeverson_) February 18, 2019