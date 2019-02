Mercato: Eden Hazard a déjà la tête hors de Chelsea ?

Annoncé avec insistance à Madrid comme remplaçant de Ronaldo, les Blues et les Meringues ne se sont pas accordés sur le prix de vente du capitaine belge, aurait-on appris de plusieurs sources. Alors que « Hazard menaçait d’aller au bout de son contrat avec Chelsea jusqu’en 2020,… il veut désormais absolument bouger le plus vite possible. », annonce ce jeudi 14 février Buzzsport.

Etoile polaire de Chelsea après la Coupe du monde, le capitaine belge connaît une belle saison 2018-2019 avec 12 réalisations en 25 match (soit son total en 34 matchs la saison écoulée) et 10 passes décisives.

Le numéro « 10 » de Chelsea n’entend actuellement pas prolonger son contrat et menacerait d’après notre source, de ne pas aller au bout de celui-ci, si les dirigeants ne facilitent pas son transfert en juin 2019. Motif de cette exigence, le club londonien réclame plus de 100M€ pour le joueur, dont le contrat va expirer dans un an. La preuve que Hazard n’a plus la tête à Londres.

Un départ catégorique en juin ? Notre source annonce que les déclarations de Sarri entraîneurs des blues semblent pousser Hazard à prendre une décision absolue. « (…), il a peu apprécié les dernières déclarations de Sarri sur sa capacité à être un leader. À tel point qu’il n’envisagerait plus désormais de faire une année supplémentaire avec les Blues. Il veut absolument partir en juin, pour mettre fin à cette situation.« , peut-on retenir de Buzzsport.

Au niveau de l’état-major du club, on devrait déjà commencer à songer à son remplaçant. Troisième, au Mondial 2018, il a ouvertement déclaré sa flamme au Real. Dès lors, un feuilleton s’est ouvert et on attend désormais la couleur de la fumée pour le belge.

Que deviendra Chelsea sans Hazard ?