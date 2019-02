Meghan Markle: son énorme « faute » que la presse anglaise rumine

La presse anglaise est très en colère contre la duchesse Meghan Markle à cause d’une «faute» grave et impardonnable qu’elle aurait commise.

Meghan Markle, cristallise les numéros de la presse britannique, parce qu’elle a dévoilé les détails de sa vie privée au magazine américain People via cinq de ses meilleures amies. Ce n’est pas dans n’importe quel magazine, que les copines de Meghan ont choisi de se confier. «Les royal watchers qui couvrent au quotidien les engagements officiels de Meghan et Harry et n’ont jamais aucun accès à leur vie privée se sont étranglés de découvrir tous ces détails dans un magazine américain» rapporte Parismacth. Il est ainsi reproché à l’épouse du prince Harry, d’avoir contourné l’interdit de la Couronne, en laissant cinq de ses amies les plus proches s’exprimer et raconter sa vie intime à Kensington dans les colonnes d’un magazine.

«Nous avons passé quelques jours ensemble dernièrement. Son mari était en déplacement. Dans la chambre qu’elle m’avait préparée, une bougie était allumée près du lit, tandis qu’une robe de chambre et des chaussons m’attendaient » avait confié un proche de Meghan, relayé par People. Aussi rapporte le média: « Nous étions seules à la maison. Elle m’a cuisiné des plats exquis. Nous avons bu du thé tous les jours. Comme il pleuvait, ses chiens rentraient avec de la boue et elle prenait soin de leur essuyer les pattes avec des serviettes. C’est fou comme elle aime prendre soin de ses animaux et de ses amis. Rien n’a changé dans sa tête ».

Voilà autant de confidences qui ont fait tourner la tête à la presse anglaise qui est très remontée contre la femme du prince Harry, la duchesse Meghan Markle.