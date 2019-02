Meghan Markle prête pour l’accouchement, découvrez les derniers détails de sa préparation !

Alors que Meghan Markle avait annoncé avoir choisi la maternité de l’hôpital de Frimley Park pour accueillir leur premier enfant, elle s’active pour les derniers préparatifs avant la naissance de son bébé.

Dans quelques mois, le duc et la duchesse de Sussex vont devenir parents pour la première fois . Et c’est pas à pas que le couple prépare l’arrivée du bout de chou. Alors qu’elle révélait ne pas vouloir organiser de baby shower, Meghan Markle s’active pour les derniers préparatifs avant son accouchement.

Comme le dévoile le magazine US Weekly, rapporté par Melty » Meghan se concentre sur des énergies positives et calmes plus elle s’approche de sa date d’accouchement. »

La même source poursuit : « Elle croit énormément aux ondes qui l’entourent. Elle travaille avec une partenaire d’accouchement qui lui rend visite très souvent dans ses deux résidences de Oxfordshire et du Palais de Kensington. De son côté, le prince Harry fait tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que Meghan est à l’aise et heureuse. Ils se sont également lancés dans une véritable course contre la montre afin que leur nouvelle maison soit prête et aménagée avant la naissance du bébé. »

La duchesse de Sussex a confirmé qu’elle donnerait naissance à son enfant entre fin avril et début mai. Si le couple refuse de connaître le sexe avant l’heure, les bookmakers, eux, ont déjà leur petite idée.