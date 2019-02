Mbappé égale Zidane et réussit l’exploit d’un record légendaire

Un but, un record. Grâce à son but ce mardi 12 février, sur la pelouse d’Old Trafford, Kylian Mbappé égale Zidane et rentre dans le top 10 des meilleurs buteurs français de la compétition européenne la plus prestigieuse.

A seulement 20 ans et deux mois, la star parisienne Mbappé, aligne des statistiques hallucinantes. Son coup de succès en déplacement avec le PSG, ce mardi, monte son compteur de but à 14 en 24 matches de la LDC. Ce qui lui permet d’égaler l’ancienne gloire française et ex-entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane et n’est qu’à un but de celui qui le précède actuellement, Wiltord, qui a réussi à inscrire 14 buts, en Ligue des champions durant sa carrière.

Top 🔟 des meilleurs buteurs 🇫🇷 en C1

1. Benzema 59 ⚽️

2. Henry 51

3. Trezeguet 32

4. Papin 28

5. Griezmann 22

6. Anelka 20

7. RIbéry 18

8. Platini 17

9. Wiltord 15

10. Pires 14

. Zidane 14

. @KMbappe 14#MUNPSG #Déjà pic.twitter.com/gTmIUGV70J — L'UEFA 🇫🇷 (@UEFAcom_fr) February 12, 2019

Dans le Top 10 des meilleurs buteurs français de la Ligue des champions, on retrouve également des anciennes gloires françaises à l’instar de Platini (17), Anelka (20)…