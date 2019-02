Maroc: la polémique sur homosexualité du roi Mohammed VI à nouveau relancée

Le roi du Maroc, Mohammed VI, et la princesse Lalla Salma, seraient séparés depuis plusieurs mois, a révélé le magazine espagnol « Hola». L’absence remarquée de celle-ci aux cotés de son époux lors de la visite des couples Don Felipe VI et Dona Letizia d’une part et de Meghan Markle et du prince Harry de l’autre au Maroc confirmerait cette polémique. Et le débat sur l’orientation sexuelle du roi refait surface, une raison qui ne serait d’ailleurs pas étrangère au divorce.

L’absence de Lalla Salma lors des séjours du couple royal espagnol Don Felipe VI et Dona Letizia et celui du couple britannique, le prince Harry et son épouse Meghan Markle, au Maroc a reveillé la question du divorce entre le roi Mohammed VI et Lalla Salma et son celle de l’orientation sexuelle du souverain marocain.

Comme le révèle le site Afrik.com, aucune trace de Lalla Salma, l’ex-première dame du Maroc, n’a été trouvée durant les séjours des couples espagnol et britannique. Et pour cause, Lalla Salma, l’épouse du roi, était introuvable depuis plus de 14 mois.

Mohamed VI, le prince gay devenu roi du Maroc

Selon le média, cette absence confirme le divorce annoncé entre le roi et son épouse. De plus, cette situation vient confirmer les révélations faites par le journaliste Ferran Sales sur l’homosexualité du roi du Maroc.

Le journaliste espagnol Ferran Sales Aige , dans son livre “Mohammed VI, le Prince qui ne voulait pas être roi”, fait allusion à des soupçons d’homosexualité du roi, ce qui est frappant étant donné l’intolérance qui caractérise la réaction envers les homosexuels dans le monde musulman.

Dans le livre, le journaliste affirme que le roi Hassan II, père de Mohammed VI, avait embauché au cours de son règne , un espion pour suivre les pas du prince qui poursuivait ses études à Bruxelles, où de nombreux témoignages le situaient dans des bars gays. Il a, évidemment, reçu de nombreux rapports à ce sujet.

Le journaliste rapporte dans son livre, que Hassan II a été très contrarié lorsqu’il a appris par le même espion que son fils recevait aussi de nombreux visiteurs masculins dans son palais princier de « Les Sablons » à Salé, près de Rabat.

Mohamed VI ne cache pas son homosexualité

En décembre 2016, le roi Mohammed VI du Maroc a reçu en audience au Palais royal à Marrakech Pierre Bergé, homme d’affaires français et chef de file du lobby LGBT français. Cette entrevue a été l’occasion pour le souverain de remettre à l’homme d’affaires français le Grand Cordon du Wissam Alaouite, ordre honorifique marocain créé en 1913.

Une distinction qui a suscité l’indignation des médias marocains et a renforçé les soupçons. « Comment on explique ce genre de nouvelles dans un pays où l’article 489 du Code pénalise toutes les formes de manifestation homosexuelle ? » commente la presse marocaine qui n’hésite pas à faire, de nouveau courir, les bruits sur l’orientation homosexuelle de son Roi.

A noter que Lalla Salma s’est mariée avec le roi du Maroc le 21 mars 2002. Deux enfants sont nés de cette union. Il s’agit notamment du prince héritier Moulay Hassan, âgé de 14 ans, et de la princesse Khadija, qui a 11 ans d’âge.

“Onze mois après leur séparation, la décision (le divorce, ndlr) est définitive et irrévocable et la femme qui a été l’épouse du monarque pendant 16 ans restera en dehors de toute vie publique, par-contre dans la sphère privée elle est toujours très présente dans la vie de ses enfants,” a ainsi rapporté le magazine Hola, il y a quelques mois.

Officiellement, aucune déclaration n’a été faite dans le sens du divorce annoncé. De même, aucun démenti du côté de la famille royale, encore moins au niveau du Cabinet royal.