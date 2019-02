Maroc: des diplômés et chômeurs malvoyants menacent d’organiser un “suicide collectif”

Désespérés de n’avoir pas trouver du travail, des diplômés malvoyants et non-voyants au chômage ont prévenu, dans un communiqué, de leur intention de mener “un sacrifice collectif dans les prochains jours”.

“Nous espérons que cela servira les futures générations et améliorera leurs conditions de vie dans ce pays“, écrit la Coordination nationale du mouvement dans un communiqué posté, mardi 26 février, sur les réseaux sociaux (lien en arabe). Des menaces à l’endroit du gouvernement marocain, des parlementaires, des journalistes et plus largement, au peuple marocain.

Des menaces qui durent et qui ne semblent pas être prises au sérieux. Depuis quelques mois, des membres de la “coordination nationale des diplômés malvoyants” menacent de se suicider collectivement pour faire entendre leur malaise et demander leur intégration au sein de la fonction publique, garantie de la sécurité de l’emploi.

Aussi terrible soit-elle, cette décision de suicide est présentée par ces diplômés chômeurs comme l’ultime moyen d’un combat qui, pour eux, n’a pas abouti. “Nous espérons que cela servira la cause des générations à venir appartenant à cette catégorie et sera la raison de l’amélioration de leurs conditions de vie dans ce pays”, espère la coordination.