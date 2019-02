Manchester United: on connaît le coût exact du limogeage de Mourinho

Plus de 20 M€, c’est le montant vertigineux que Man U a dépensé pour se passer des services de José Mourinho et son staff, après la mi-décembre 2018. C’est à travers un rapport financier (trimestriel) publié ce jeudi 14 février, que le club mancunien a dévoilé les chiffres.

C’était prévisible, la rupture du contrat de Mou ne pouvait se faire sans séisme financier. Prié de tourner le dos à Old Trafford en décembre 2018, alors que son contrat court jusqu’en 2020, avec une option d’un an supplémentaire, les premières estimations indiquaient une opération onéreuses pour les Red Devils. Dans le détail descriptif du rapport financier sorti ce jour, l’astronomique somme de 19,6 millions de Livres Sterling soit plus de 22 millions d’euros, a été déboursée, pour rompre les contrats de José Mourinho et des membres de son staff (Silvino Louro, Carlos Lalin, Stefano Rapetti, Ricardo Formosinho et Giovanni Cerra), rapporte Goal.

« Les éléments exceptionnels pour le trimestre se sont élevés à 19,6 millions de livres sterling, liés à la rémunération de l’ancien entraîneur et de certains membres de son staff pour qu’ils quittent leur fonction.« , indique le rapport, auquel a eu accès notre source.

Pas de l’argent jeté, car le vent de division dans le vestiaire mancunien sous son règne, a fait place à une harmonie au tour du nouveau manager Ole Gunnar Solskjaer. Ce dernier avec 11 matchs sans défaites ( 10 V et 1 Nul) a redonné du sourire aux supporters et repositionné le club dans le Big « 4 » en Premier League. Les dirigeants s’en réjouissent. « La nomination d’Ole en tant que responsable par intérim, en collaboration avec Kieran (McKenna), Michael (Carrick) et Emilio (Alvarez) a eu un impact positif sur l’ensemble du club. Nous sommes ravis de l’amélioration des performances de l’équipe, depuis décembre et nous attendons avec impatience la fin de la saison des 18/19 ans.« , ont-il déclaré dans des propos rapportés par Goal.