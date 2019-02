Manchester U 0-2 PSG: Neymar oublie son pied et explose de joie ( vidéo)

Dans une vidéo postée par le site Otro, sur son compte Twitter, on voit la star brésilienne chez lui, sous le maillot du PSG. Après chaque réalisation, il oublie pratiquement son pied et sautille de joie.

Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé ont inscrit les deux buts du PSG.

Even when he’s not on the pitch, @neymarjr is with his team every, step, of, the, way. See more at https://t.co/NmeiKUWafP #OurOtherClub pic.twitter.com/U6UXBh6vGj

