Mali: l’armée française élimine un important chef djihadiste dans le Sahel

La ministre française de la Défense, Florence Parly, a déclaré vendredi 22 février, que les troupes françaises, combattant des militants islamistes au Mali, avaient tué l’un des principaux chefs djihadistes de la région du Sahel.

Yahia Abou Hamman était le numéro deux à la tête de la Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), un groupe de coordination des insurgés du Sahara, en Afrique de l’Ouest, liés à Al-Qaïda. Le groupe a revendiqué la responsabilité d’une série d’attaques visant à perturber les élections au Mali, en juillet derniers et les attaques plus récentes au Burkina Faso. «La révocation d’un dirigeant important contribue à démanteler les réseaux et à perturber les activités terroristes dans la région. Des soldats appartenant à la force française Barkhane, déployés dans le Sahel, ont identifié Hamman lors de son voyage dans un convoi au nord de Tombouctou le 21 février », a déclaré Parly. Elle a ajouté que lors d’une opération impliquant des moyens aériens et terrestres, les troupes françaises avaient tué plusieurs militants, dont Hamman.

La violence de la part de militants islamistes a proliféré ces dernières années dans le Sahel, qui est peu peuplé. Des groupes liés à Al-Qaïda et à l’État islamique utilisent le centre et le nord du Mali, comme rampe de lancement, pour perpétrer des attaques dans cette région en grande partie désertique. Les forces françaises sont intervenues au Mali, une ancienne colonie française, avec le soutien du gouvernement de Bamako en 2013, pour isoler un soulèvement touareg qui avait éclaté un an auparavant. Quelque 4 500 soldats français restent basés dans le Sahel, la plupart au Mali. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a ensuite déployé des soldats de la paix, qui ont été la cible d’une campagne de guérilla, depuis leur arrivée.