Lutte contre le terrorisme: l’UE en soutien au Burkina-Faso

Une délégation de l’Union Européenne a été reçue ce lundi 25 février 2019, par le premier ministre du Burkina-Faso Christophe DABIRE. Au menu des échanges, la situation sécuritaire très préoccupante du pays.

L’Union Européenne et les Etats-membres viennent de réitérer leur engagement aux côtés du Burkina-Faso, dans la lutte contre le terrorisme : « L’objectif était d’analyser, partager et définir les lignes d’actions pour pouvoir être plus efficace à aider le peuple burkinabé à faire face non seulement aux attaques terroristes mais aussi d’être équipé pour pouvoir rejeter ces attaques. Intégrer sécurité, intégration, développement social et efficacité des forces de défense et de sécurité » était aussi au menu, a déclaré Stephano MANSERVISI, directeur général de la coopération internationale et du développement, à la fin des échanges avec la délégation de l’UE.

« La nécessité de la mise en cohérence de toutes les actions sectorielles ou celles des partenaires pour pouvoir assurer un mapping efficace des questions de vulnérabilité sur notre territoire » a aussi été débattue, précise la ministre déléguée chargé de l’aménagement du territoire, Pauline ZOURE.

C’était aussi l’occasion de voir les possibilités d’accroître les différents appuis notamment celles budgétaires (…) et des prochaines annonces de partenariat, de financement de la part de l’Union Européenne, pour les trois régions comme le nord, l’Est et la boucle du Mouhoun qui bénéficieront du programme d’urgence .

Le Burkina-Faso, fait face à la montée du terrorisme depuis 3 ans. Les attaques terroristes sont devenues fréquentes. Cependant, des Forces de défense et de sécurité (FDS) ne ménagent aucun effort, pour sécuriser le territoire national et venir à bout des assaillants.

Notons que le président du Burkina-Faso, Roch Marc Christian Kaboré avait décrété l’état d’urgence dans quatorze provinces de sept régions du pays.