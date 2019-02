Lutte contre la pauvreté: après le Mozambique, le beau geste de Lionel Messi au Kenya

Après son aide en 2018 aux enfants des écoles primaires du Mozambique, l’attaquant vedette du FC Barcelone, vient d’effectuer un geste particulièrement louable au Kenya. La Pulga a offert une somme de 200.000€ ( environs 400 millions francs CFA), en faveur d’un projet caritatif au pays de Uhuru Kenyatta, dans un des endroits les plus démunis du pays.

Selon l’information relayée par Goal, c’est à travers sa fondation (Fundacion Messi), que le quintuple Ballon d’Or, a effectué ce don. “Notre fondation poursuit son engagement envers les jeunes gens, avec cette donation de 200000€, comme soutien dans un projet commun mené avec l’Unicef. Et le but est la construction d’une pompe d’eau potable et la distribution de suppléments nutritionnels au profit des enfants au Kenya”, a-t-il écrit, sur son compte Twitter, en ajoutant le hashtag Choose to Believe.

The @fundacionmessi maintains its commitment to young people, donating €200,000 to offer its assistance, in a project run alongside @UNICEF, with the construction of a drinking water pump and the distribution of nutritional supplements amongst children in Kenya. #ChooseToBelieve pic.twitter.com/KpN4fFBMVj

— Fundación Leo Messi (@fundacionmessi) February 21, 2019