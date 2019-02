Lutte anti-FCFA: un célèbre artiste annule son concert à Abidjan

Richard Bona, le célèbre bassiste-chanteur et conteur camerounais vient d’annuler son concert d’Abidjan. Pour cause, Richard Bona ne compte plus jouer dans les 15 pays partageant le franc CFA.

S’il y’a une actualité dans la zone franc qui draine du monde, des commentaires, des analyses, des critiques ou des attaques, c’est bien sûr celle du FCFA. Après la sortie critiquée du président ivoirien Alassane Ouattara suivie de la réponse cinglante de l’activiste franco-béninois Kémi Seba et la réaction de la BCEAO et des autorités togolaises, c’est un artiste africain qui fait son entrée dans la danse. Richard Bona, bassiste-chanteur et conteur camerounais a contre toute attente annulé son concert à Abidjan. Pour lui, il n’est pas question d’animer un concert dans la zone CFA qui est « un coma ». Il va sans dire, qu’il est temps pour les africains d’abandonner la monnaie monstrueuse, source de la précarité grandissante et d’une économie toujours assistée : « Que ce soit clair, j’ai annulé. Pour moi, pas de concert au CFA land, alors n’essayez pas de me rebooker dans l’une de ces colonies (15) parce que je ne viendrai pas. Peace. Mon boycott, un jour, il faut dire ça suffit (…) Alors je vais le redire à tous ceux qui ont de la cire dans l’oreille. Je ne jouerai plus au CFA land. Réveillez-moi quand vous sortirai du coma », a annoncé Richard Bona sur sa page Facebook.

Cette déclaration de l’artiste à été diversement appréciée sur la toile. Contrairement à d’autres qui y voient une prise de position réfléchie, d’autres ne sont pas en harmonie avec Richard Bona vu qu’il accepte de jouer dans les plus grandes salles de France, là où est conçu le FCFA: « Mais tu joues chez les patrons du CFA. Soit tu es naïf et ne comprends rien à rien, soit tu es bête en vrai », lance un internaute soutenu par un autre : « J’espère que la France est dans ces 15 pays sinon tu n’auras rien fait. C’est comme si tu combattais Biya en tuant ses militants au lieu de t’attaquer à la tête ».