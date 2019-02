Love Affo: dix (10) ans après, le flou persiste sur sa mort

La chanteuse béninoise Affo Love, conceptrice du « Chokanawa » est décédée le 02 février 2009. Atteinte d’une ascite dans l’abdomen mal traitée, Affo Love a été inhumée dans son village natal, à Aglogbè, près de Porto Novo. Dix ans après, sa mort suscite toujours la polémique.

Entre Abidjan et Cotonou, la cause de la mort de Affo Love fait toujours débat. Si certains la disait séropositive, d’autres évoquaient la piste de l’ensorcellement. Mais 10 ans après sa mort, que peut on retenir de cette mort subite? En effet, de son vivant, la chanteuse avait expliqué en décembre 2008 ce qu’il en était: « Il paraît qu’il y a des gens qui racontent qu’il y a de l’eau qui sort de mon corps, d’autres disent même que je suis morte etc. C’est juste mon corps, qui est fatigué, rien d’autre. Je suis juste fatiguée alors, je me repose. Il ne faut pas écouter les racontars. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas morte, il n’y a pas de l’eau qui sort de mon corps. Tout ça, c’est des conneries. Les gens racontent trop de conneries. On ne m’a pas gbassée. Je n’ai rien, on ne m’a pas envoûtée ».

Love Affo entre envoûtement et ascite de l’abdomen

Selon les médecins du Centre National Hospitalier Universitaire HKM de Cotonou qui ont traité la chanteuse, Affo souffrait d’une ascite causée par une cirrhose pouvant être liée à la consommation de l’alcool. «En ce qui nous concerne, nous sommes étonnés de ce diagnostic du fait qu’Affo n’était pas une accro de l’alcool. Nous estimons qu’il y a anguille sous roche» s’est exclamé , Dany Vodji, le manager local de Love. Alcoolique pour les uns, morte du sida pour les autres, la reine du déhanchement suscite toujours autant de passions. Selon ses parents, sa mort est causée par une cirrhose (maladie du foie), mal diagnostiquée au départ par ses proches et qui échappait totalement aux traitements reçus lors de son séjour chez un pasteur à Cotonou, parce qu’ils ont préféré croire d’abord à la thèse d’un envoûtement.

A lire aussi : Amel Bent: Slimane lui fait une belle et touchante déclaration

Une ascite ou épanchement liquidien intra-abdominal est une accumulation de liquide dans l’abdomen, plus précisément dans la cavité péritonéale. Souvent causée par une cirrhose (une maladie sévère entraînée par une fibrose hépatique), elle peut survenir chez des patients souffrant d’insuffisance cardiaque ou de cancer.