L’Ouganda, le Kenya et l’Afrique du sud félicitent Buhari pour sa réélection à la tête du Nigéria

Le président Museveni a déclaré que l’Ouganda et le Nigéria continueraient d’œuvrer au renforcement de leurs liens sociaux, politiques et économiques, quelques jours après que Muhammadu Buhari a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle au Nigéria.

Le corps électoral du Nigéria a déclaré que Buhari, 76 ans, avait remporté un second et dernier mandat à la tête du pays le plus peuplé d’Afrique. Museveni a félicité jeudi Buhari se joignant à plusieurs autres dirigeants africains pour reconnaître la victoire de Buhari lors des scrutins de samedi, dont les résultats ont été contestés par le principal candidat de l’opposition nigériane Atiku Abubakar. «Je félicite Buhari pour sa réélection à la présidence du Nigéria. Je félicite également les Nigérians d’avoir organisé des élections pacifiques. L’Ouganda et le Nigéria continueront d’œuvrer au renforcement de leurs liens sociaux, politiques et économiques », a tweeté M. Museveni.

Les résultats officiels ont été annoncés mercredi matin, mais le candidat du parti démocrate du peuple (PDP), Atiku Abubakar, a annoncé qu’il contesterait le résultat devant le tribunal. Le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a également félicité Buhari mercredi. «Félicitations, SE @MBuhari, pour votre réélection pour un second mandat à la présidence de la République fédérale du Nigéria. Votre victoire témoigne clairement de la confiance du peuple nigérian dans votre capacité à mener le pays à des progrès encore plus importants », a-t-il tweeté quelques heures à peine après que son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, a Buhari.