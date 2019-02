Ligue des champions – Olympique Lyonnais & FC Barcelone: enjeux et compos probables

L’Olympique Lyonnais fait face au FC Barcelone ce mardi 18 février soir en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Le Groupama Stadium reçoit l’un des plus grands favoris pour le titre en Ligue des champions cette saison.

Lyon et Barcelone, qui se retrouvent ce mardi 19 février soir en huitième de finale de Ligue des champions, ont partagé quelques joueurs dans leurs histoires. Après avoir crée la surprise contre Manchester City ou le PSG cette saison, les Lyonnais espèrent pouvoir réaliser un bon score avant le match retour au Camp Nou.

Logiquement, les Lyonnais ne partent pas favoris de ce duel. Contre le leader du championnat d’Espagne et quadruple vainqueur de l’épreuve, le rapport de forces sur le papier est déséquilibré. Cela fera sept fois que, Lyon et le Barça se croisent en Ligue des champions. Le bilan après six confrontations n’est pas de nature à rassurer les supporters lyonnais… Et pour cause, leur équipe n’a jamais battu Barcelone, qui a remporté quatre matchs et fait deux nuls.

Compositions probables des deux équipes

Olympique Lyonnais : Lopes, Dubois, Marcelo, Marçal, Mendy, Ndombélé, Tousart, Cornet, Depay, Aouar et Memphis.

FC Barcelone : Ter Stegen, Semedo, Lenglet, Piqué, Jordi Alba, Rakitic, Busquets, Vidal, Dembélé, Messi et Suarez.

Le coup d’envoi de ce match Lyon – Barcelone, sera donné à 21 heures, ce mardi 19 février 2019, depuis le Groupama Stadium, qui affichera complet pour l’occasion. Les deux équipes se retrouveront le mercredi 13 mars, au Camp Nou, pour le match retour de ce huitième de finale de Ligue des champions.

Ce duel très attendu, entre l’Olympique Lyonnais et le FC Barcelone sera dirigé par l’arbitre turc Cüneyt Çakir. Cüneyt Çakir, très expérimenté sur le plan européen, pour avoir pris part à 41 rencontres lors desquelles, il a distribué 154 cartons jaunes et 8 cartons rouges. Il a également attribué des penaltys à 15 reprises.