Libye: accord entre le premier ministre et le maréchal Haftar, vers le bout du tunnel ?

Le Premier ministre libyen, Fayez Al-Serraj, reconnu par la communauté internationale, et le commandant de la partie Est de la Libye, le maréchal Khalifa Haftar, ont convenu lors d’une réunion aux Émirats arabes unis de la nécessité de tenir des élections, a annoncé jeudi 28 février, la mission des Nations Unies en Libye.

L’ONU et L’Union Africaine avaient convenu de tout mettre en œuvre pour l’organisation cette année, d’élections en Libye, afin d’installer une administration pour mettre fin au chaos qui règne dans le pays. Cette vision ne peut être réalisée que, si les différentes forces du pays arrivent à s’accorder. Après leur réunion aux Emirats arabes unis pour des discussions sur la situation en Libye et l’opportunité de procéder à des élections, le Premier ministre libyen, Fayez Al-Serraj et l’homme fort de l’est, le Maréchal Khalifa Haftar se sont mis d’accord sur l’organisation d’élections dans le pays.

La Libye a sombré dans le chaos depuis l’assassinat du guide Mouammar Kadhafi par la France de Sarkozy et ses alliés de l’OTAN. Le pays est partagé entre forces loyalistes, islamistes, et des dizaines de groupes armés qui pillent le pays et sèment la terreur dans les villes. Cet accord entre les deux principales forces du pays permettrait de ramener une stabilité relative dans le pays et pourrait être le début de la réunification de la Libye et de la fin du chaos installé par Sarkozy et compagnies.