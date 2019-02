Levez les yeux, un phénomène spectaculaire, une « Super Lune » dans le ciel dans quelques minutes

Dans les heures qui suivent, un événement extraordinaire se produira dans le ciel, la lune sera située à environ 356.000 kilomètres de la terre et va donner un très joli spectacle pour tous ceux qui vont le regarder. Selon Florent Delefile astronome à l’Observatoire de Paris-PSl, on aura à observer ce qu’il a appelé la « Super Lune » à la fin de cette journée ou du moins au cours de cette nuit. Qu’est ce que c’est concrètement ?

C’est un phénomène au cours duquel la Lune paraît proche de la Terre et plus brillante et lumineuse qu’auparavant. C’est ce que nous allons observer partout dans le monde cette nuit, mardi 19 février aux environs de 21 heures 45 minutes (Heure Française).

A en croire Florent Delefile astronome à l’Observatoire de Paris-PSl, au micro de RTL France : « La différence ne sera pas spectaculaire par rapport à une pleine Lune normale à l’œil nu ».

Comment va se dérouler cet événement ?

Toujours au micro de RTL France, comme l’a rapporté le site Phoenixinfo, l’astronome Florent Delefile continue et explique comment les habitants de la planète terre découvriront ce phénomène : « Ce sera une grosse pleine Lune. La pleine Lune sera 30% plus lumineuse et 7% plus grosse que d’ordinaire. On va avoir une Lune très brillante mais ce n’est pas dans cette phase que l’on voit les plus belles choses. C’est plutôt proche du premier ou du dernier quartier. En phase de pleine Lune, la lumière du Soleil nous éblouit ».