Les USA dépêcheraient des forces au Porto Rico et en Colombie pour renverser Maduro, selon Moscou

Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolai Patrushev, a déclaré que l’armée américaine avait déployé des unités spéciales à Porto Rico et en Colombie, afin de renverser le président vénézuélien Nicolas Maduro. Washington n’a pas commenté.

Dans une interview publiée ce mardi 26 février 2019 sur le site de l’hebdomadaire russe Argoumenty i Fakty, le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, Nikolai Patrushev a fait une déclaration qui est tout simplement sensible et compromettre les Etats-Unis qui soutiennent. Selon l’autorité russe, les Etats-Unis avaient envoyé des unités spéciales au Porto Rico et en Colombie, pour mener une opération visant à renverser le président vénézuélien, Nicolas Maduro. Pour l’heure, Washington n’a pas commenté dans l’immédiat.

La crise au Venezuela s’est aggravée depuis que le président du Parlement et chef de l’opposition Juan Guardio s’est autoproclamé président par “intérim“du Venezuela. Il est soutenu par plusieurs pays européens et aussi les USA qui ont estimé que toutes les options sont sur la table. De son côté, Nicolas Masuro soutenu par la Russie, la Chine et autres pays, considère Juan Guardio comme un instrument des USA, visant à le déstabiliser afin d’installer un régime fantoche au Venezuela. Ainsi, se méfie-t-il des Etats-Unis, avec lesquels il a rompu toute relation diplomatique.