« Les filles commencent à arriver… ça me stresse »: Céline Dion très « inquiète » pour la vie sentimentale de son fils

Le 25 janvier dernier, René Charles, le fils-aîné de Céline Dion, fêtait ses 18 ans. Et voilà la mère très inquiète pour son garçon à cause des « petites filles » qui viennent déjà la maison.

René Charles grandit, et forcément, sa vie sentimentale démarre. Dans une interview accordée à l’émission anglaise Lorraine, Céline Dion s’est laissée aller à quelques confidences sur les amours de son fils : « 18 ans… Je n’arrive pas à y croire. C’est un adolescent normal, qui tente des choses comme je pense qu’il doit le faire. Les filles commencent à arriver maintenant. Et ça me stresse » a déclaré la chanteuse de 50 ans.

Toujours naturelle et spontanée, Céline Dion a glissé : « Est-ce que j’ai le choix ? ». Maman prévenante et attentive, elle a indiqué être aux côtés de son fils dans toutes ses décisions, y compris dans sa vie sentimentale. Sans oublier d’évoquer son défunt mari, René Angélil : « je sais que son père veille sur lui et lui envoie de bonnes énergies. Je lui ai dit que je le soutiendrai toujours de tout mon cœur… Je lui donne de l’espace, je lui fais confiance ».

Céline Dion, qui a regagné Las Vegas après une folle escapade parisienne durant laquelle elle était exceptionnellement venue sans ses enfants, veillera de son mieux sur son fils. Toutefois, comme le révèle Purepeople , le jeune homme entrera bientôt à la fac – il est attendu de pied ferme par l’université du Nevada –, ce qui risque de compliquer les choses…