Les Etats-Unis veulent faire du Venezuela une autre Libye (Ambassadeur)

Dans une interview accordée mercredi 12 février, à l’agence de presse Téhéran Times et Mehr dans son bureau, l’ambassadeur du Venezuela à Téhéran, a déclaré que les complots américains contre le gouvernement Maduro, visaient à donner accès aux abondantes ressources naturelles du Venezuela.

Carlos Antonio Alcala Cordones, ambassadeur du Venezuela à Téhéran, s’indigne de ce qui se passe dans son pays et dénonce l’ingérence des Etats-Unis dans les affaires internes du Venezuela. « Comme vous le savez, les événements au Venezuela ont été guidés par le président américain Donald Trump, le secrétaire d’État Mike Pompeo, le vice-président Mike Pence et le conseiller en matière de sécurité nationale John Bolton. Le 23 janvier, ils ont planifié le chaos, la violence et le coup d’État et présenté Guaido au poste de président », a déclaré Carlos Antonio, soulignant que « ils (les responsables américains) cherchent à contrôler les ressources en pétrole, en or et en diamants du Venezuela ».

Le diplomate indique toutefois que, le gouvernement Maduro mettra tout en œuvre, pour barrer la voie à ce qu’il qualifie de pillage des ressources du Venezuela par les USA, et ses alliés. En revanche, il reconnait que certains Etats font des efforts pour la résolution pacifique de la crise dans le pays et souligne la disponibilité du gouvernement de Maduro pour ce genre d’initiatives. « Conformément à la Charte des Nations Unies, toutes les actions d’ingérence contre le Venezuela sont illégales. Certaines organisations telles que le Mercosur et des pays comme le Mexique, l’Uruguay, Cuba, la Russie, la Chine, l’Iran et la Turquie ont soutenu le dialogue et des moyens pacifiques dans le cadre du droit international pour résoudre la crise. Nous soutenons également de telles initiatives pour parvenir à un consensus au Venezuela », martèle-il.

L’opposition « n’est engagée dans aucun dialogue »

En ce qui concerne le président de l’Assemblée nationale Juan Gaido, l’ambassadeur souligne, qu’il a toujours ignoré les conclusions des pourparlers et est la marionnette des Etats-Unis. « Depuis 1998, M. Chavez et Maduro encouragent le dialogue entre le gouvernement et l’opposition. Cependant, l’opposition a toujours ignoré les résultats des pourparlers. Guaido n’est engagé dans aucun dialogue. En fait, ce sont les États-Unis qui décident de choisir Guaido. Un haut responsable américain a annoncé que ce n’était pas le moment de tenir des pourparlers et que nous devrions prendre des mesures concrètes contre le Venezuela. Ils cherchent à mettre en place des scénarios similaires à ceux de la Libye et de la Syrie au Venezuela », dénonce Carlos Antonio Alcala Cordones en soulignant que « nous utilisons toute notre force pour arrêter leurs actions ».