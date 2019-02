Les détails de la visite du prince Harry et de Meghan Markle au Maroc

Le prince Harry et Meghan Markle vont poser leurs valises au Maroc ce samedi pour une visite officielle de trois jours. Le quotidien britannique Daily Mail, donne le programme détaillé de cette visite officielle.

Le couple princier britannique, Harry et son épouse Meghan Markle, est annoncé samedi 23 février au Maroc pour un voyage officiel de trois jours. Le duc et la duchesse de Sussex sont attendus à Rabat, Casablanca et Asni (province d’Al Haouz).

A son arrivée à l’aéroport de Casablanca, dans la soirée du samedi 23 février, le couple princier britannique sera accueilli par Thomas Reilly, l’Ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, nous rapporte le site telque qui donne quelques détails de la visite.

Dimanche le prince Harry et son épouse Meghan se rendront dans les montagnes de l’Atlas, plus précisément dans la ville d’Asni (province d’Al Haouz). Ils visiteront notamment le pensionnat « Education For All ». Cette association, rappelle le journal, a pour but de lutter contre la déperdition scolaire chez les jeunes filles âgées de 12 à 18 ans et leur permet de poursuivre leur scolarité dans des conditions favorables.

De là, le couple se rendra au lycée qualifiant Grand Atlas d’Asni, pour en apprendre davantage sur l’offre d’éducation dans la région. Le couple princier assistera à un match de football organisé par les élèves. Harry et Meghan termineront leur séjour à Asni en se rendant de nouveau au pensionnat « Education For All », où ils rencontreront le fondateur de l’organisation, Michael McHugo.

Dimanche soir, Harry et Meghan assisteront à une réception à la résidence officielle de l’ambassadeur britannique à Rabat où ils rencontreront de jeunes entrepreneurs, des femmes influentes de la société marocaine et des athlètes handicapés.

Équithérapie, cuisine et entrepreneuriat

Le troisième et dernier jour de la visite du couple princier débutera à Rabat, où le duc et la duchesse de Sussex se familiariseront avec le travail de la Fédération royale marocaine des sports équestres et son programme d’aide aux enfants ayant des besoins spéciaux : l’équithérapie.

Ils se dirigeront ensuite vers la Villa des ambassadeurs à Rabat pour un cours de cuisine marocaine, aux côtés d’enfants handicapés bénéficiant d’un programme leur permettant de développer de nouvelles compétences. Avant de s’envoler pour Londres, Harry et Meghan se rendront dans les jardins andalous de Rabat pour s’entretenir avec de jeunes entrepreneurs. Le couple aura également l’occasion de découvrir l’artisanat marocain traditionnel.

La reine Elisabeth II, avait effectué, rappelons-le, une visite mémorable au Maroc il y a près de quarante ans, en octobre 1980. Cette dernière, alors âgée de 53 ans, s’étaient rendue au Maroc pour la première et la dernière fois dans le cadre de sa tournée de deux semaines en Italie, en Algérie et en Tunisie.