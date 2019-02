Bénin – Législatives 2019: dernière ligne droite, le dépôt des candidatures dès demain

Inexorablement, nous tendons vers la phase active de l’organisation des élections législatives du 28 Avril 2019. Du côté de la CENA, tout semble être prêt pour recevoir les dossiers de candidature dès demain Jeudi 21 Février 2019. Mais du côté des partis politiques, surtout de l’opposition, polémique et incertitude se conjuguent.

La dernière sortie médiatique des forces de l’opposition et la lettre adressée par ces dernières au chef de l’Etat n’entament nullement la détermination du gouvernement et celles des institutions impliquées dans l’organisation des élections législatives du 28 Avril 2019. Pour les responsables de la commission électorale nationale autonome (CENA), le processus électoral continue son cours, avec la phase de réception de dossiers de candidature qui commence demain Jeudi 21 Février 2019, conformément à la décision N°012/CENA/PT/VP/CB/SEP/SP qui fixe les deux étapes majeures de la réception des dossiers.

Du côté du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique et de la direction générale des impôts, les cadres s’activent autour des dossiers de demande de conformité à la charte des partis politiques et à la délivrance des quitus électoraux. Le seul hic du processus est du côté de l’opposition qui ne trouvent pas toujours la formule, pour faire valider ses demandes de quittance et de conformité aux dispositions de la charte des partis politiques au moment où les partis de la mouvance affichent leur sérénité.

Il importe de rappeler ici, que l’organe en charge de l’organisation des élections s’est montré assez clair, en affirmant qu’une fois le dossier de candidature d’un parti politique reçu par le agents de la CENA, il n’y a plus aucune possibilité de retrait ou d’ajout de pièces. Mais paradoxalement, à moins de 24 heures de l’ouverture des dépôts de dossier de candidature, l’opposition n’est toujours pas en règle vis à vis des exigences formulées par la cour constitutionnelle et par la CENA.

A l’allure où vont les choses, la plupart des partis de l’opposition, peuvent voir courir le délai d’une semaine accordée pour le dépôt des candidatures et manquer toujours de se mettre au pas , car s’agissant de l’examen au fond de la déclaration de candidatures, la CENA, procédera à la vérification de la conformité de toutes les pièces contenues dans le dossier. Soulignons-le une fois encore, après dépôt des dossiers, plus de possibilité de retrait et d’ajout de pièces.