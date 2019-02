Législatives 2019: 70% des demandes de quitus fiscal rejetées, des déclarations douteuses

Bon nombre de candidats à l’obtention du quitus fiscal pour le compte des élections législatives du 28 Avril 2019 pourraient voir leur requête rejetée par la direction générale des impôts et des domaines. Plus de 70% des demandes actuellement formulées seraient de fausses déclarations fiscales.

Des surprises sont en vue pour beaucoup de candidats à l’élection législatives du 28 Avril 2019. Plusieurs demandes d’obtention de quitus fiscal peuvent faire l’objet de rejet pour fausses déclarations fiscales. Selon l’information relayée par le quotidien « Les Pharaons », 70% des demandes de quitus fiscal formulées par les candidats sont de fausses déclarations. En effet, sur les 1600 demandes déjà formulées et étudiées par la direction générale des impôts et du domaine, seulement 30% des demandes sont régulières; renseigne la même source.

A en croire les cadres de la direction générale des impôts et du domaine, le système mis en place dans pour la délivrance en ligne des quitus fiscaux ne souffre d’aucun dysfonctionnement. Tout ce qui se dit pour discréditer le système n’est qu’affabulations et intoxications; selon le journal qui annonce que plusieurs quittances sont déjà signées par la direction des impôts et seront distribuées les heures à venir. Ces quittances signées sont équivalents à 30 % des demandes d’obtention de quitus.

Quid des polémiques autour des difficultés pour obtenir le quitus fiscal?

Depuis quelques jours, des partis politiques montent de plus en plus au créneau pour dénoncer les difficultés liées à l’obtention du quitus fiscal par voie électronique. Ces difficultés seraient liées à la qualité de la connexion. Pour d’autres, il s’agit carrément d’un système sciemment mis en place pour empêcher certains candidats d’avoir accès au fameux document, question de les écarter de la course électorale parce qu’on ne souhaite pas les avoir comme challenger.

Selon l’information relayée par « Les Pharaons » et qui serait obtenue des cadres de la direction des impôts, les pseudo difficultés rencontrées par certains candidats sont dues à de fausses déclarations fiscales.

Visiblement, il n’y a vraiment de quoi s’inquiéter au niveau de l’administration des Impôts. Les difficultés d’obtention du quitus fiscal évoquées par certains partis politique relèvent de fausses informations. En effet des sources bien introduites renseignent que certains acteurs politiques tentent de discréditer le processus mis en place par la DGI pour la délivrance du quitus fiscal. En effet, selon les informations recueillies auprès de l’administration fiscale, certains demandeurs ont fait des déclarations incomplètes ou tronquées. D’autres ont déclaré par exemple qu’ils paient des impôts dans une ville données alors qu’ils ont des biens immeubles dans d’autres villes et pour lesquels ils n’ont pas payé d’impôt.

Se sont ces fausses déclarations fiscales qui seraient la cause des difficultés rencontrées par certains candidats dans l’obtention de ce document sans lequel les dossiers de candidature ne seront pas validés.