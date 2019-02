« Leaving Neverland », le documentaire accablant sur le roi de la pop, Michael Jackson

Dix ans après la mort du roi de la pop, les fantômes de son passé se font plus présents que jamais. Dans « Leaving Neverland » , le réalisateur Dan Reed donne la parole à deux hommes qui accusent le chanteur de pédophilie. Michael Jackson aurait abusé d’eux alors qu’ils n’avaient respectivement que dix et sept ans.

C’est un documentaire qui a beaucoup fait parler de lui aux États-Unis après sa diffusion au Festival du cinéma indépendant de Sundance. Leaving Neverland, réalisé par Dan Reed, s’attarde sur un sujet pour le moins délicat, puisqu’il donne la parole à Wade Robson et James Safechuck, deux hommes de 36 et 40 ans, qui accusent le chanteur Michael Jackson, décédé en 2009, d’avoir abusé d’eux alors qu’ils avaient sept et dix ans. Une première bande-annonce mêlant images d’archives et témoignages face caméra vient tout juste d’être dévoilée.

Révélations-chocs

Robson et Safechuck affirment que les abus sexuels ont commencé quand ils étaient âgés respectivement de 7 et 10 ans. Le premier, qui a rencontré Michael Jackson après avoir remporté un concours de danse en Australie, mentionne notamment un incident qui serait survenu en 1997, alors qu’il accompagnait l’interprète de «Thriller» dans sa tournée «HIStory» . Celui-ci aurait tenté de le violer avant de lui demander, par l’intermédiaire de son secrétaire particulier, de se débarrasser de ses vêtements tachés de sang.

Safechuck, pour sa part, évoque une fausse cérémonie de mariage entre le chanteur et lui, de même que des abus sexuels survenus à l’abri des regards lors de séjours à Neverland, la somptueuse propriété de la star en Californie.

L’un comme l’autre soutient que Jackson a gagné la confiance de leurs parents en leur offrant mer et monde. Or, la succession du roi de la pop a déclaré à «Rolling Stone» : «Le film utilise des allégations non corroborées et les traite comme des faits.»

Les partisans du défunt chanteur accusent les deux hommes d’avoir changé leur fusil d’épaule et d’être motivés par l’appât du gain.