Le total look rose pâle de Meghan Markle fait sensation (photo)

La duchesse de Sussex qui ne cesse de multiplier ces looks, est apparue ce mercredi 30 janvier 2019, rayonnante dans un ensemble nude chic qui mettait parfaitement en valeur sa silhouette de femme enceinte.

Meghan Markle, qui va accoucher d’ici la fin du mois d’avril ou au plus tard au début de celui de mai, enchaîne ses looks de grossesse et ils sont tous aussi canons les uns que les autres. Elle a été vue ce mercredi 30 janvier 2019 au National Theatre à Londres, très radieuse dans un look pétillant. En effet, elle a cette fois opté pour un look monochrome rose pâle nude en robe et blazer de la collection « Brandon Maxwell « (version légèrement modifiée du look du défilé Spring 2019 du designer). L’ex-actrice de Suits a accessoirisé sa tenue d’une minaudière » Carolina Herrerra » et d’une paire d’escarpins « Aquazurra » à lacets. Ces escarpins aussi font partir de ses favoris car elle avait déjà porté plusieurs fois surtout lors de l’annonce de ses fiançailles avec le prince Harry dans le mois de novembre 2017. Il faut rappeler que cet ensemble va certainement encore alourdir son budget garde-robe, car il coûte plus de 4000 euros.

Par ailleurs, la duchesse de Sussex a ces derniers temps suscité de vives réactions suite à ces choix de mode avisé, que ce soit sa robe de maternité H&M qu’elle portait lors de sa visite au centre Mahyew, qui coûte 35 dollars, son style audacieux rouge et violet, qu’elle avait fringué lors de son voyage avec son mari le prince Harry. Il faut noter que Meghan Markle est juste dans la tendance car elle sait rester stylée à toute occasion, malgré les réticences de la famille royale.